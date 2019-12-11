Физики, химики, лирики: 6 украинских лауреатов Нобелевской премии

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В среду, 11 декабря король Швеции Карл XVI Густав вручил Нобелевские премии в области медицины, физики, химии, литературы и экономики. Во время церемонии, которая прошла в Стокгольмской филармонии, дипломы и золотые медали получили 14 человек.

В этот раз ни один уроженец Украины или украинский гражданин номинирован не был, но в разные годы на престижную премию выдвигались такие известные украинские литераторы и общественные деятели, как Иван Франко, Улас Самчук, Павло Тычина, Мыкола Бажан, Васыль Стус и Олесь Гончар. С Украиной были связаны жизни таких лауреатов, как физик Лев Ландау, который пять лет возглавлял теоретический отдел Украинского физико-технического института (УФТИ) в Харькове, или уроженца Пинска, экономиста Саймона (Шимона) Кузнеца, прожившего первые двадцать лет в Украине. Также не будем забывать, что родители лауреата по литературе-1958 Бориса Пастернака были родом из Одессы.

Впрочем, нам есть, чем гордиться: в разные годы шесть уроженцев теперешней Украины стали лауреатами самой престижной премии мира. Какие именно, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

1908, Илья Мечников

Илья Ильич Мечников стал вторым подданным Российской империи, получившем Нобелевскую премию (первым стал академик Иван Павлов), но первым Нобелевским лауреатом-сыном Украины. Будущее светило в области медицины и физиологии родился в имении Ивановка Купянского уезда Харьковской губернии, образование получил в Харьковском университете, а до переезда в Париж в 1887 году жил и работал в Одессе. (Сохранилось даже здание, где ученый основал вторую в мире и первую в России бактериологическую станцию: четвертый номер по улице Льва Толстого.) "Нобелевку" получил за исследование "Невосприимчивость в инфекционных болезнях", которое написал семью годами ранее совместно с Паулем Эрлихом – по странному совпадению, в год образования Нобелевского комитета.

1952, Зельман Ваксман

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Карьера Зельмана Ваксмана, изобретателя противотуберкулезного антибиотика стрептомицина – один из самых наглядных примеров самоубийственной политики Российской империи в еврейском вопросе: талантливая молодежь, не имевшая возможности получить высшее образование на родине, выдавливалась в Европу, но чаще всего – в Америку. Куда собственно, и направился этот уроженец села Новая Прилука под Винницей после того, как окончил Пятую гимназию в Одессе. В США Ваксман заканчивает Калифорнийский университет в Беркли и занимает профессорскую должность в Раттгерском университете Нью-Джерси. Нобелевский комитет не зря назвал его "одним из величайших благодетелей человечества": еще когда Ваксман жил в России, в 1880–90-х годах от "чахотки", как называли легочный туберкулез, умирал каждый десятый горожанин.

1958, Игорь Тамм

Учитель академика Андрея Сахарова, вместе с которым принимал участие в разработке водородной бомбы, и лауреат премии по физике за 1958 год (совместно с Ильей Франком описал движение частиц в среде со скоростью, превышающей скорость света в этой среде), Игорь Евгеньевич Тамм родился во Владивостоке по чистой случайности – туда получил назначение его отец-инженер, чьи немецкие предки осели в Елисаветграде еще в XIX веке. Сейчас этот городок в Кировоградской области называется Кропивницкий. Туда, собственно, и вернулась семья будущего ученого, когда глава семейства доработал по контракту на строительстве Транссибирской магистрали. И хотя с 1922 года карьера выдающегося советского физика развивалась в Москве, с именем Тамма связаны еще два города на карте Украины – Симферополь и Крым, где Тамм преподавал, соответственно, в Крымском университете и Одесском политехническом институте.

1966, Шмуэль Йосеф Агнон

Писатель Шмуэль Агнон родился в Австро-Венгрии, жил и работал в Берлине, а Нобелевскую премию по литературе получил как гражданин Израиля. Но сейчас его родной городок Бучач в Тернопольской области располагается на территории Украины. Кроме того, год его жизни связан со Львовом, где Агнон работал в газете в 1906-1907 годах, а его ранние рассказы построены на украинском материале. Что не удивительно: родным языком урожденного Шмуэля Чачкиса, наравне с идиш, польским и немецким, с самого детства был украинский. На малой родине писателя почитают не меньше, чем в Израиле: в Бучаче есть улица Агнона, установлены памятник и мемориальная плита. Сам Агнон в своей Нобелевской речи указывал среди прочих влияний на свое творчество прозу Гоголя, а исследователи называют также Михаила Коцюбинского.

1992, Жорж Шарпак

Во Франции физика-ядерщика Жоржа Шарпака почитают как французского ученого, хотя в Париже Гриша Харпак оказался только в 1932 году: уроженца польской Дубровицы, теперь входящей в Винницкую область Украины, успело помотать по всему миру, от Палестины до Польши. Во Франции ему тоже досталось – будучи не только евреем, но еще и участником Французского Сопротивления, 20-летний Жорж едва выжил в Дахау. Но после войны начинается новая жизнь: сперва Шарпак получает степень бакалавра горного дела, а затем, благодаря лекциям Фредерика Жюлио-Кюри, увлекается ядерной физикой. Причем настолько глубоко и успешно, что в 1954 году получает степень доктора наук в области ядерной физики в Коллеж де Франс, где работает в лаборатории всемирно известного ученого. А через пять лет присоединяется к команде исследователей в Европейском центре по ядерным исследованиям (CERN) в Швейцарии.

1981, Роальд Гоффман

Руал Сафран родился в городке Золочеве, что в шестидесяти с гаком километрах от Львова, еще когда он принадлежал Польше, и в четырехлетнем возрасте оказался в нацистском концлагере. Во время побега из лагеря отца семейства убивают, а мальчика с матерью до конца войны прячет на чердаке школы учитель-украинец из Унива. Далее – лагерь для перемещенных лиц в Германии, переезд в США и получение диплома по химии в Гарвардском университете. Но Гоффман не только физик, но еще и лирик: его перу принадлежат 5 поэтических сборников и три пьесы, причем одна из них, "Кислород", переведена на украинский. В отличие от Шарпака, который ностальгически вспоминал Украину в интервью, Гоффман побывал в Золочеве в 2006 году, а в 2013-м в числе других ученых и студентов США поддержал Евромайдан .

Напомним, что в этом году Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили Уильям Кэлин и Грегг Семенца из США, а также сэр Питер Рэтклифф из Великобритании. Лауреатами награды в области физики стали канадец Джеймс Пиблз, швейцарці Мишель Майор и Дидье Кело. Нобелевской премии по химии удостоены американец Джон Гудинаф, британец Стэнли Уиттингем и японец Акира Есино. Также в этом году были вручены сразу две награды в области литературы – за 2018 и 2019 годы. В прошлом году было принято решение не вручать Нобелевскую премию по литературе из-за скандала. В итоге премию за 2018 год получила польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук, а за 2019 год – австрийский драматург Петер Хандке.

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