Удивительно, но факт: первые флешмобы проводились в Украине задолго до появления интернета. Само название "flash mob" ("мгновенная толпа" — англ.) придумали значительно позже в США. Под флешмобом подразумевалась спланированная массовая акция, в которой группа людей появляется в общественном месте и выполняет заранее оговоренные действия, а затем расходится. Позже этим словом стали называть любое действо, в котором участвует более десяти человек. В последние годы в Украине прошла целая волна флешмобов. Темы самые разнообразные: и грудное вскармливание, и украинская песня, и народные обряды, и благотворительность. Мы расскажем о самых интересных флешмобах, которые проходили в нашей стране.

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#впервые в 1979: ловили вора и тонули

Олег Красиловский (на фото — третий слева) — один из организаторов первых флешмобов, журналист, живущий ныне в Берлине, рассказывает:

"Все началось спонтанно и было, скорее, проявлением хулиганства и бесшабашности. Шел 1979 год. Мы с однокурсниками по КПИ часто прогуливали лекции. К нам в студгородок приезжали друзья из универа — такие же прогульщики. Дабы скрасить серые студенческие будни, мы выходили на самую оживленную улицу студгородка, выстраивались напротив обычной пятиэтажки, задирали головы вверх в направлении какого-нибудь балкона и, энергично размахивая руками, принималась оживленно что-то обсуждать. Прохожие останавливались и подходили, пытаясь выяснить, что случилось. Некоторые на полном серьезе выдвигали свои версии "событий". (Улыбается.) Собиралась толпа, мы незаметно растворялись в ней, уходили и продолжали, хохоча, наблюдать за всеми из-за угла. Минут через 20 народ в недоумении расходился. Порой удавалось собрать таким образом 20—30 незнакомых между собой людей. Мы куражились вовсю в погоне за рекордом! Все зависело от стартовой убедительности "инициативной группы". Помню, однажды кто-то из зевак даже вызвал пожарных — и мы быстро ретировались. Весной обязательно устраивали "акцию" под кодовым названием "Грачи прилетели": дружно взбирались на деревья, изображая птиц на ветках. При этом громко каркали и чирикали — прохожие оборачивались и крутили пальцами у висков".

Но самой рискованной из всех затей был спектакль "Поймай вора", вспоминает Красиловский.

"Я обычно исполнял роль грабителя, который якобы выхватывал у прохожего сумку. Группа из 8—10 человек оказывалась в толпе, и когда я пробегал мимо них с "добычей", с разных сторон доносились крики и свист. Из толпы всегда выдвигались пара-тройка сознательных граждан, которые начинали преследование. Но меня, золотого значкиста ГТО по бегу, догнать было почти нереально! Если такое все же случалось, в корпусе КПИ меня радостно встречал якобы приятель, которому я "принес" его сумку, — рассказывает мужчина. — Догонялы тушевались, видя, как тот доставал из сумки книжку Горького "Мать", обнимал и благодарил меня со словами "Очень своевременная книга". (Смеется.) Конечно, всегда был риск нарваться на милицию, но кураж и жажда адреналина превозмогали страх!"

Летом события, по словам Красиловского, разворачивались на пляже Гидропарка. Его компанию сильно раз­дражали двое эдаких красавцев-спортсменов, местных спаса­телей. Они откровенно кадрили девушек на лежаках, пред­лагая бесплатный массаж.

"В разгар этих "процедур" 7—8 человек одновременно начинало "тонуть" — весьма натурально взывая о помощи. Иногда это просто было одновременное заныривание под воду с разных мест, а затем дружное всплытие в одной точке. Пляжные красотки напрочь забывали о "массажистах" и приподнимались со своих мест. Бинго! А на старших курсах мы наблюдали, как наши коллективные приколы повторяли юные студенты. Разумеется, с нынешними масштабами флешмобов наши проделки не сравнить. Но все же, выходит, мы были первыми".

Студенты КПИ. Первые флешмобы в 70-х придумывали ради куража. Фото: архив О. Красиловского

#Ice Bucket Challenge: Опра, Гейтс и Лобода

Международный флешмоб Ice Bucket Challenge ("Испытание ведром ледяной воды") стартовал в 2014 году. Он был призван привлечь внимание к проблеме бокового амиотрофического склероза (заболевание, которым страдал, в частности, Стивен Хокинг) и организовать сбор средств на борьбу с недугом. Правила флешмоба заключались в том, чтобы его участники выливали на голову ведро ледяной воды и бросали вызов троим людям. Те должны были либо принять его и в течение суток совершить это обливание, либо отправить не менее $100 фонду борьбы с БАС.

Впрочем, многие медийные личности и обливались, и охотно жертвовали средства. Придумал акцию 27-летний американец Кори Гриффин после того, как этот диагноз был поставлен его другу. Кори и сам пожертвовал в фонд борьбы с БАС $100 тысяч.

За месяц в Ice Bucket Challenge приняли участие миллионы людей по всему миру. Среди них — Марк Цукерберг, Микки Рурк, Леди Гага, Джастин Бибер, Вин Дизель, Билл Гейтс, Опра Уинфри, Тимберлейк, Джордж Буш, Стивен Кинг и другие известные люди. В итоге за август было собрано $15,6 млн и вылито 22 млн литров воды.

В Украине акцию активно поддержали — месяц в соцсетях сотни людей выкладывали фото с "водопадом" над головой. Не отставали и наши селебрети. Среди активистов обливания были замечены Светлана Лобода, Евгений Нищук, Даша Малахова (заменила воду молоком), Василиса Фролова, Даша Шаповалова, Игорь Пупков и другие. Именно этот флешмоб стал началом нескольких патриотических акций.

Обливались все! На борьбу с БАС в мире собрали $15,6 млн

#Подари платье сироте

Начиная с 2010 года волонтеры проводят благотворительные акции по сбору одежды на выпускной для сирот. Движение активно поддерживают украинцы, проживающие в США. В этом году движение приобрело характер всеукраинского флешмоба "Подари наряд выпускнику детского дома". Организаторы предложили всем неравнодушным присоединиться к сбору выпускных нарядов, обуви и аксессуаров.

Не секрет, что у воспитанников этих учреждений нет подходящей для такого случая нарядной одежды. А платья и костюмы, некогда отданные интернату за ненадобностью, передаются "по наследству" и выглядят печально. Организаторы призвали украинцев отдавать этим детям такие вещи: платья, брюки и костюмы, обувь.

Тех, кто поддержал ребят, ждет сюрприз: фото выпускника в подаренном наряде. Сейчас волонтеры развозят и вручают обновки адресатам: теперь выбрать платье или костюм по душе сможет каждый выпускник интерната или детдома.

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#22PushupChallenge: упал — отжался!

В январе 2017 года в поддержку ветеранов АТО с посттравматическим расстройством в соцсетях стартовал флешмоб, суть которого состояла в следующем: отжаться от пола 22 раза и передать эстафету другому. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях участник боевых действий Леонид Остальцев.

Он озвучил статистику департамента по делам ветеранов в США за 2014 год, согласно которой 22 ветерана ежедневно (!) сводят счеты с жизнью. Именно эта цифра легла в основу движения #22Kill, на сайте которого можно было жертвовать деньги. "Флешмоб дошел и до нас, хотя история его возникновения известна не всем, — написал Леонид. — Мы только начали сталкиваться с этой проблемой". Разумеется, Остальцев принял участие во флешмобе и опубликовал видео своих отжиманий.

Дальше — больше. По предложению гонщика и волонтера Алексея Мочанова условия акции в Украине усложнились: он призвал отжиматься 22 дня кряду по 22 раза. Вызов приняли волонтеры, бойцы, чиновники. К флешмобу присоединился и командир роты 80-й десантно-штурмовой бригады Сергей Романовский, потерявший в боях ногу. Офицер снял трогательное видео: маленький сын сидел у него на спине, пока ветеран отжимался. Его примеру последовали и военные, и штатские люди.

Не обошлось и без критики. Один из журналистов заявил, что в Украину флешмобы приходят в формате "чистой развлекухи", тогда как в мире это делается для сбора пожертвований. После чего предложил усложнить #22PushupChallenge: не только отжиматься, но и перечислять деньги в помощь реабилитации ветеранов АТО.

Массовые отжимания на плацу. Первыми флешмоб #22PushupChallenge в Украине поддержали военные

#селфи с Кобзарем и метро

9 мая 2018 года в столичном парке Шевченко состоялась финальная акция международного флешмоба Global Shevchenko, посвященная дню рождения поэта. Сотни киевлян одновременно декламировали вслух стихотворение из цикла "В казематі" и другие произведения Шевченко. В формате акции организаторы устроили "фотосушку" — 100 снимков участников флешмоба. Инициативу поддержали более двух тысяч человек из 14-ти стран мира — в частности из Австралии, Аргентины, Греции, Грузии, Дании, Канады, Латвии, Польши, Венгрии, Чехии и других.

Свою лепту внесли и зарубежные журналисты из Сирии, Индии и США: они выложили в соцсети видео, на которых читают стихи Тараса Григорьевича.

По всей Украине участники флешмоба делали фото и селфи, снимали видеоролики у памятников Кобзарю.

Креативную идею поддержал и Киевский метрополитен: пассажиры могли оплатить проезд... декламацией стихотворения Шевченко.

Акция прошла по всей стране

#LOTS OF SOCKS: нардепы и яркие носки

21 марта 2017 года украинские телеканалы в числе главных новостей дня сообщили о том, что народные депутаты пришли в Раду в разных носках!

Как выяснилось, таким образом они демонстрировали присоединение к международному флешмобу в поддержку людей с синдромом Дауна. Суть акции LOTS OF SOCKS в том, что люди, выражающие толерантность и моральное единство со страдающими синдромом Дауна, надевают яркие носки разных цветов — как символ дополнительной хромосомы. Особо креативные участники во всем мире делают из носков шарфики либо прикрепляют их на лацкан пиджака или на сумку. В нашей стране все, кто присоединился к флешмобу, выкладывали свои фото с разноцветными аксессуарами в соцсети с хештегом #LOTSOFSOCKS.

"Если на разноцветные носки люди обратят внимание и спросят: "Что это?", расскажи им про синдром Дауна", — рекомендовали сторонники акции. В этом году фотографии дополняла подпись: "Сегодня 21 марта — Всемирный день людей с синдромом Дауна. Это такие же украинцы, как и мы".

#вытяни кота и стань #зомби

В мире проходят порой совершенно нелепые флешмобы. Так, в Японии люди фотографировали своих котов, вытянув их в полный рост. Фото размещали в соцсетях. В США средь бела дня прогуливались... зомби, а в соцсетях смельчаки размещали фото с презервативом, наполненным водой, на голове. В Австралии огромный успех имела акция #планкинг: лежать на животе, вытянув руки, в самых странных местах.

Кот во весь рост: мяу!. Фото: Fishki.net

"Флешмобы — это лайт-версия гражданской позиции плюс самовыражение"

Алексей Антипович, социолог: