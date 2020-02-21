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Флешмоб "Сегодня" в поддержку эвакуированных из Китая покоряет сеть

21 февраля, 22:52

Команда "Сегодня" поддержала находящихся на обсервации людей

Флешмоб с хештэгом #ВирусуНеБоюсяЯзВами!, который начала накануне команда "Сегодня", стремительно распространяется в социальных сетях.

"Людям, живущим сейчас в обсервации, важно знать, что за них переживают и их ждут. Меня поддерживает вся команда "Сегодня", телеканал "Украина", сотни телезрителей", – говорит ведущий программы "Сегодня" на телеканале "Украина" Игорь Пупков, запустивший флеш-моб.

#ВирусуНеБоюсяЯзВами! – с простыми словами поддержки Игорь Пупков обратился к эвакуированных из Китая. Ведущий "Сегодня" следил за событиями в Ухане, отслеживал маршрут спасительного борта и рассказывал все зрителям. Почувствовал сердцем, как нужна им поддержка.

"Этим хэштегом, этим флэшмобом я хотел напомнить, что мы умеем объединяться, и через две недели мы будем встречать с обсервации и украинцев, и иностранцев. И я надеюсь, что среди нас, среди тех, кто будет встречать украинцев и иностранцев, будут и те, кто безосновательно боялся их приезда", – говорит ведущий новостей "Сегодня" Игорь Пупков.

Его инициативу подхватили коллеги – журналисты, операторы, редакторы и ведущие.

"Каждый из нас мог быть в этом самолете, мог быть в Китае, и, думаю, было бы очень больно, если бы нас так встречали в родной стране", – говорит ведущая телеканала "Украина 24" Мария Петрик, имея ввиду протесты, которыми сопровождался приезд эвакуированных в Новые Санжары.

В прямом эфире программы "Ранок з Україною" к флешмобу присоединились телеведущие Григорий Герман и Мария Мельник.

"Нас, украинцев, которые умеют находить правдивую информацию, украинцев, которыми нельзя манипулировать, которые не поддаются на провокации, намного больше, чем могло казаться вчера", – говорит ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман.

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Новость о флешмобе "Сегодня" разлетелась в СМИ. Сотни пользователей Сети публиковали свои фото и слова поддержки. Фотографию в своем фейсбуке выложил заместитель министра Дмитрий Коваль.

"Сегодня" решили продолжить флешмоб из интернета на улицах столицы. К нам сразу подошла киевлянка. Ксения рассказала: ее сын и дочь остаются в Китае – в регионах, которые соседствуют с провинцией Хубэй. Они не смогли вернуться в Украину спасительным бортом. Но новостей о эвакуированных она ждала, будто бы там были ее родные.

"Я вчера хотела забрать их домой. Я хотела вам сказать, что большинство людей в Украине рады, что вы вернулись, и мы с вами", – обратилась к эвакуированным жительница Киева Ксения Нестеренко.

Всего за полчаса нашлось десятки желающих принять участие во флешмобе "Сегодня" и сказать слова поддержки эвакуированным украинцам и иностранцам.

"Не все у нас плохие люди, есть люди, которые поддерживают их, которые вместе с ними", – говорит жительница Киева.

"Нечего боятся, выздоравливают люди. Просто укрепляйте свой иммунитет и улыбайтесь", – говорит житель столицы.

Напомним, военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов стал единственным представителем украинских СМИ на борту самолета, который вылетел в Ухань для эвакуации наших граждан из охваченного эпидемией китайского региона. Журналист "Сегодня"ипроведет весь период обсервации в Новых Санжарах.

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Новые Санжары коронавирус эвакуация украинцев флешмоб

Источник: Сегодня

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