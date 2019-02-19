Флору Чернобыля занесли в Красную книгу
Среди них и 37 видов сосудистых растений, 2 вида водорослей, 3 – мха и один вид грибов
В Красную книгу Украины занесено 43 вида флоры Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Об этомрассказал руководитель отдела экологии флоры и фауны Чернобыльского заповедника Денис Вишневский.
"На территории Чернобыльского заповедника выявлено 43 вида флоры, занесенных в Красную книгу Украины", – рассказал эколог.
Среди них и 37 видов сосудистых растений, 2 вида водорослей, 3 – мха и один вид грибов.
В общем, флора заповедника состоит из 1256 видов сосудистых растений, 120 видов лишайников и 20 видов мхов.
Напомним, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила о пожаре травяного настила в лесу на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС в воскресенье.
"17 февраля в 16:40 в ГСЧС поступила информация, что в Чернобыльской зоне отчуждения на территории ГСП "Северная Пуща" (Дитятковское лесничество) у с.Бычки возник пожар травяного настила на площади около 5 гектар", – говорится в сообщении.
К гашению возгорания привлекли 18 человек и 3 единицы техники, из них от ГСЧС – 12 человек личного состава и 2 единицы техники.
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