Флору Чернобыля занесли в Красную книгу

Среди них и 37 видов сосудистых растений, 2 вида водорослей, 3 – мха и один вид грибов

Пожар в Чернобыле. Архив. Фото: dsns.gov.ua.

Флору Чернобыля занесли в Красную книгу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/9bf/22b/5c69bf22b89ca.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/9bf/22b/5c69bf22b89ca.jpg 2019-02-19T05:17:00+02:00 Украина Среди них и 37 видов сосудистых растений, 2 вида водорослей, 3 - мха и один вид грибов

В Красную книгу Украины занесено 43 вида флоры Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Об этомрассказал руководитель отдела экологии флоры и фауны Чернобыльского заповедника Денис Вишневский.

"На территории Чернобыльского заповедника выявлено 43 вида флоры, занесенных в Красную книгу Украины", – рассказал эколог.

Среди них и 37 видов сосудистых растений, 2 вида водорослей, 3 – мха и один вид грибов.

В общем, флора заповедника состоит из 1256 видов сосудистых растений, 120 видов лишайников и 20 видов мхов.

Напомним, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила о пожаре травяного настила в лесу на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС в воскресенье.

"17 февраля в 16:40 в ГСЧС поступила информация, что в Чернобыльской зоне отчуждения на территории ГСП "Северная Пуща" (Дитятковское лесничество) у с.Бычки возник пожар травяного настила на площади около 5 гектар", – говорится в сообщении.

К гашению возгорания привлекли 18 человек и 3 единицы техники, из них от ГСЧС – 12 человек личного состава и 2 единицы техники.

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