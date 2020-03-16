Фонд Арсения Яценюка "Открой Украину" закупил 2000 экспресс-тестов для COVID-19

Первые поставки продукции ожидаются в течение двух недель

Фонд Арсения Яценюка "Открой Украину" закупил две тысячи экспресс-тестов для диагностирования COVID-19. Эта партия

направляется туда, где увеличивается количество случаев заболевания. Об этом говорится в сообщении фонда на странице Facebook.

В частности, по данным Минздрава Украины, в Черновицкой области подтвержден уже четвертый случай инфицирования вирусом COVID-19.

Фонд "Открой Украину" также мобилизует средства для покупки большой партии респираторных и защитных масок, дезинфекторов и медицинских защитных костюмов.

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"Первые поставки продукции в Черновицкую область ожидаются в течение двух недель", – сообщают в фонде.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Украине уже зафиксированы пять случаев заражения коронавирусом. Четыре в Черновицкой области и один случай в Житомирской области, который оказался и единственным летальным. Карантинные меры начал ужесточать Киев, а вслед за ним и в других регионах страны. Какие города уже закрылись на карантин.

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