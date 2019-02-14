Фонд Бориса Колесникова наградил победителей проекта "Архитектор 2019" поездкой в Италию

Лучшие конкурсанты получили возможность посетить ведущую европейскую выставку в сфере архитектуры и строительства Made Expo 2019 в Милане

Фото: kolesnikovfund.org.

Фонд Бориса Колесникова наградил победителей проекта "Архитектор 2019" поездкой в Италию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/589/c03/5c6589c03f870.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/589/c03/5c6589c03f870.jpg 2019-02-14T17:25:00+02:00 Украина Лучшие конкурсанты получили возможность посетить ведущую европейскую выставку в сфере архитектуры и строительства Made Expo 2019 в Милане

Фонд Бориса Колесникова наградил победителей проекта "Архитектор 2019" поездкой в Италию. 14 февраля стали известны имена тридцати победителей всеукраинского конкурса "Архитектор 2019". Проект длился полгода, его инициатором и организатором является Фонд Бориса Колесникова.

Благотворительная образовательная инициатива объединила 1 300 студентов архитектурно-строительных специальностей из 25 ведущих вузов Украины. Они прошли три этапа отбора, в том числе, презентовали архитектурные проекты экспертам отрасли. Лучшие конкурсанты получили возможность посетить ведущую европейскую выставку в сфере архитектуры и строительства Made Expo 2019 в Милане, отправиться в специализированный тур по городу в сопровождении местных специалистов, ознакомиться с уникальными образцами мировой классической архитектуры.

Президент Фонда Борис Колесников поздравил победителей конкурса "Архитектор 2019" с получением сертификатов на поездку в Италию. "Будущее наших городов в руках этих молодых специалистов. В новом учебном году Фонд расширит линейку специальностей для студентов, которые смогут принять участие в проекте. Он будет называться "Архитектура и строительство", и к нему смогут присоединиться учащиеся техникумов, училищ, лицеев и колледжей строительных специальностей, а не только архитектурных. Желаю удачи как состоявшимся специалистам, так и тем, кто придет им на смену", – отметил Борис Колесников.

К поздравлениям в адрес лучших конкурсантов присоединились и члены жюри конкурса: сооснователь студии YoDezeen Architects Артур Шарф и основатель и главный архитектор MONO Architects Виктория Оскилко. По их словам, все финалисты справились с поставленной организаторами задачей – разработать идеи создания городских парков и скверов. Оригинальность, креатив, целеустремленность, нестандартные подходы к заданию юных архитекторов заставили членов жюри долго обсуждать их архитектурные решения и определяться с победителями.

Молодые специалисты со знанием дела предлагали варианты реновации парков в своих родных городах; возобновления утраченной исторической среды; создания универсальных площадок, отражающих одновременно самые современные тренды в архитектуре и уникальность природы, культуры и символики населенных пунктов; сохранности исторического наследия. Члены жюри отмечают: студенческие Eco-friendly park, Active Planets, "Синергия", "Парк будущих поколений", "Дюковский сад", Soundgarden и многие другие проекты в будущем обязательно будут реализованы талантливыми победителями проекта Фонда Бориса Колесникова и улучшат социально-культурный облик городов и сел Украины.

"Финал конкурса напоминал огромную ярмарку идей и инноваций. Проекты оригинальные, продуманные до мелочей, они выходят далеко за рамки студенческих работ. Искренне желаю всем конкурсантам удачи и воплощения их архитектурных замыслов. Это возможность сформировать дружественное городское пространство, сделать жизнь людей удобной и приятной. Я видел в каждом дизайн-проекте проявление любви к родному городу и заботы о жителях", − рассказал Артур Шарф.

Поездка украинских студентов в Милан состоится c 12 по 15 марта. Архитекторы посетят отраслевой форум Made Expo 2019, ознакомятся с трендами в мировой архитектурно-строительной сфере, новинками и инновациями. Они побывают у стендов ведущих игроков рынка, пообщаются с профессионалами. Также Фонд организует для ребят лекции и мастер-классы прямо на улицах Милана в рамках архитектурного тура от итальянских мастеров.

Напомним, конкурс "Архитектор" проходит третий раз. В 2014 году 20 победителей проекта посетили Неделю архитектуры и дизайна в Токио, а в 2018-ом 35 победителей побывали в Дубае с архитектурным туром.

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