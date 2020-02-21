Фонд Бориса Колесникова открыл первую в Украине медицинскую аудиторию виртуальной реальности

21 февраля Фонд Бориса Колесникова открыл в Институте биологии и медицины Киевского национального университета им. Т. Шевченко медицинскую аудиторию виртуальной реальности. Торжественное мероприятие посетили преподаватели и студенты вуза, представители профильных министерств и ведомств.

Первая в Украине аудитория виртуальной реальности будет использоваться для занятий по анатомии. У студентов появилась возможность сочетать лекции и практические уроки с применением VR-систем – комплексом технических средств, которые погружают в виртуальную среду. Таким образом, юные медики будут изучать строение и свойства органов человека, находясь внутри них.

Благотворители оснастили аудиторию очками виртуальной реальности Huawei и Oculus Rift S, смартфонами, наушниками Google, компьютерами, интерактивными панелями, сетевым оборудованием и сервером общей стоимостью 820 тыс. грн. Новый учебный класс не только оптимизирует деятельность преподавателей и студентов, но и вскоре преобразит отечественную систему образования.

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"Уверен, что постепенно метод обучения с применением технологий виртуальной реальности станет основным инструментом в образовании украинских школьников и студентов, дополнительной возможностью использования новых технологий, повышения интереса к учебным предметам. Мой Фонд следит за трендами и тенденциями в мире технологий и поддерживает самые смелые инициативы. Сегодня мы сделали подарок в виде современной дорогой аудитории ведущему университету Украины, а в ближайшее время передадим ему медицинские многофункциональные тренажеры, симуляторы, имитаторы и учебные манекены стоимостью 1,6 млн грн. для занятий по анатомии. Наша цель – дать возможность талантливой украинской молодежи развить свои профессиональные качества, прикоснуться к современным технологиям и создать все условия для ее становления и развития в родной стране", – рассказывает Борис Колесников, президент благотворительного Фонда.

Руководство вуза также подчеркивает актуальность создания современной IT-лаборатории для воспитания нового прогрессивного поколения медицинских специалистов.

"Благодарим Фонд Бориса Колесникова за материальную поддержку нашей идеи создания аудитории виртуальной реальности. В ней уже прошли первые занятия. И наши студенты, и преподаватели остались в восторге от возможности наглядного изучения десятков медицинских дисциплин с имитацией проведения тысяч операций каждым студентом индивидуально. Шаг за шагом мы двигаемся от высоких технологий в обучении к вершинам профессионализма в будущем", – говорит Леонид Губерский, ректор Киевского национального университета им. Т. Шевченко.

Напомним, благотворительный Фонд Бориса Колесникова 11 лет оказывает всестороннюю поддержку старшеклассникам и студентам; реализует образовательные молодежные конкурсы с поездками победителей на ведущие мировые форумы; оснащает современным оборудованием отечественные вузы; организует участие талантливых ребят в международных спортивных турнирах и олимпиадах. Благодаря вкладу в отечественную науку и образование, Фонд Бориса Колесникова является трехкратным победителем Национального рейтинга благотворителей в сегменте организаций с бюджетом от 10 до 100 млн грн.

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