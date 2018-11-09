Фонд Марины Порошенко отчитался о своей работе

Общая сумма, на которую Фонд поддержит проекты в 2018 году, составит почти 149 млн грн

Команда возглавляемого супругой президента Украины Мариной Порошенко Украинского культурного фонда заявила, что, несмотря на попытки дискредитации и повышенное внимание со стороны гражданского общества и СМИ к деятельности УКФ, считает необходимым подчеркнуть, что Фонд работает по новым прогрессивным подходам, демонстрируя прозрачность, открытость и публичность.

"Напомним, что с марта 2018 была начата работа по подготовке конкурсов художественно-культурных проектов с участием представителей культурного сообщества со всей Украины. Во время двух стратегических сессий, в которых приняло участие около 150 экспертов в области культуры, совместными усилиями были наработаны критерии по отбору конкурсных проектов от грантополучателей и согласованы направления конкурсов", – говорится в сообщении Фонда.

Понимая степень недоверия украинского общества к государственным органам, которые занимаются распределением государственных средств, было сделано максимально невозможным влияние УКФ на решения, принятые экспертами.

"Для этого 24 апреля мы объявили открытый конкурс экспертов. Каждого, кто обладал соответствующим опытом работы в одном из восьми секторов культуры, призывали подавать свою кандидатуру в качестве эксперта в Украинском культурном фонде. Конкурс продолжался до 18 мая и предполагал набор 40 профильных экспертов в экспертные советы", – рассказывают в Фонде Марины Порошенко.

За это время в УКФ поступила 281 заявка, из них 172 преодолели технический отбор. Путем "слепого жребия" при участии Представительства ЕС в Украине и представителей украинских СМИ были отобраны 40 независимых экспертов, из которых сформировали восемь экспертных советов из трех основных и двух резервных экспертов. Из тех экспертов, кто не прошел "слепую жеребьевку", по их согласию была сформирована резервная экспертная база. В процессе работы пять членов экспертных советов взяли самоотвод и полностью отказались от оценки проектов в конкурсах 2018 года. Также при оценке проектных заявок поступило 49 заявлений о конфликте интересов. В связи с этим дирекция Фонда приняла решение использовать онлайн жеребьевку путем применения электронной системы случайного отбора random.ua среди резервной экспертной базы. В общем проекты оценивали 59 экспертов.

Марина Порошенко / Фото: ucf.in.ua

"После формирования экспертных советов Украинский культурный фонд начал обучение экспертов по оценке проектных заявок в соответствии с наработанной методологией. Основной акцент был сделан на таких критериях, как "Влияние проекта на развитие культурной среды в государстве", "Продвижение и постоянство результатов проекта" и "Качество бюджета и эффективность затрат", – сказано в сообщении Фонда.

В июле 2018 года завершился прием проектных заявок и началась обработка результатов. Всего на конкурс поступило 716 проектных заявок. В середине июля специалисты Фонда определили проекты, которые преодолели технический отбор: из 593 индивидуальных проектов – 439, из 100 проектов национального сотрудничества – 65, из 23 проектов международного сотрудничества – 18. В целом были переданы на оценивание экспертными советами 522 заявки.

"14 августа состоялась координационная встреча дирекции УКФ с представителями экспертных советов и наблюдательным советом. В ходе этой встречи были представлены проекты, прошедшие 70-бальный экспертный порог, и обсуждены замечания к ним. Дирекция УКФ оперативно отреагировала на экспертные предложения и провела работу с каждым потенциальным грантополучателем по устранению всех указанных замечаний. В результате бюджеты многих проектов были откорректированы, некоторые – существенно, как такие, которые не соответствуют рыночным ценам или бюджетному законодательству Украины", – рассказывают в Фонде Марины Порошенко.

В общем 70-бальный порог преодолели 380 проектных заявок: 315 индивидуальных проектов, 49 проектов национальной сотрудничества и 16 проектов международного сотрудничества. После проведенных переговорных процедур финансирование получили 298 проектов-победителей. Общая сумма, на которую Фонд поддержит проекты в 2018 году, составит 148 771 817 грн 59 коп. Сейчас идет активная фаза реализации проектов при поддержке Фонда.

"Поскольку Украинский культурный фонд как вновь созданная структура проходит процесс своего становления, проводится постоянная работа над улучшением документальной базы проведения конкурсов Фонда, – заявили в УКФ и подчеркнули. – Наша команда всегда открыта к конструктивному сотрудничеству со всеми заинтересованными лицами, стремящимися вместе с нами сделать УКФ более качественным, продуктивным и эффективным инструментом культурного развития Украины".

УКФ ждет содержательные предложения на почту info@ucf.in.ua до 19 ноября 2018 года.

А в конце 2018-го года состоится публичный отчет УКФ за 2018 год и будут объявлены следующие конкурсы Украинского культурного фонда.

Сайт "Сегодня" сообщал, что в июле 2018-го Петр Порошенко одобрил изменения в закон об УКФ. Подписанный президентом закон усовершенствует поддержку государством культурных проектов в Украине.

Напомним, в марте 2017-го Рада приняла закон об Украинском культурном фонде. Целями его создания является содействие развитию культуры и искусств Украины и обеспечение благоприятных условий для развития интеллектуального и духовного потенциала личности и общества