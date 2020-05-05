Фонд по борьбе с COVID-19: у Зеленского рассказали, сколько и на что потратили

У семи иностранных поставщиков было закуплено продукции на 183 млн грн

Общий бюджет фонда по ликвидации последствий COVID-19 при Офисе президента составил 374,6 млн грн. Это негосударственные средства, за которые закупались медицинские товары и средства индивидуальной защиты для борьбы с распространением коронавируса в Украине. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил заместитель главы Офиса президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко, передает пресс-служба ОП.

Он напомнил, что полтора месяца назад президент Владимир Зеленский провел встречу с крупным бизнесом, на которой говорилось о борьбе с коронавирусом.

"Было решено, что они (предприниматели. – Ред.) будут помогать стране проходить этот этап именно по закупке средств защиты для наших врачей, а также для других служб – полиции, пограничников и так далее. Бизнес согласился и фактически внес деньги в этот фонд. И из этого фонда начались закупки средств защиты. Хочу сразу подчеркнуть: это – средства бизнеса, это не бюджетные средства", – отметил Кирилл Тимошенко.

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По его словам, в то время в украинских больницах ситуация с обеспечением медицинскими средствами была крайне неудовлетворительной – их фактически не было.

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"Мы запустили так называемый воздушный мост. Мы начали сотрудничать с различными авиакомпаниями по поставкам этих средств защиты из Китая", - сказал он.

Согласно оперативным отчетам, общий бюджет фонда по ликвидации последствий COVID-19 при Офисе президента Украины составил 374,6 млн грн. У 12 украинских поставщиков было закуплено продукции на 155,6 млн грн, у 7 иностранных поставщиков – на 182,6 млн грн.

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На авиационную доставку медсредств было потрачено 33,6 млн грн. Расходы на таможенное оформление, логистику и грузовые услуги составили 286 тыс. грн.

Состоялось 10 рейсов в китайский город Сямэнь, четыре рейса – в Гуанчжоу, три рейса – в Пекин, а также четыре рейса – в Сеул (Республика Корея).

Было закуплено:

респираторов – 1,12 млн по средней цене 74,32 грн/шт;

костюмов биозащиты – 173 тыс. по средней цене 416,16 грн/шт;

костюмов биозащиты многоразового использования – 12 тыс. по средней цене 1050 грн/ед;

защитных очков – 60 тыс. по средней цене 111,52 грн/шт;

ПЦР-тестов иностранного производства – более 100 тыс. по средней цене 231,2 грн/шт;

наборов для ПЦР-тестирования украинского производства – 600 тыс. по средней цене 58,02 грн/ед;

защитных экранов для лица – 50 тыс. по средней цене 46,78 грн/ед;

термометров – 21,5 тыс. по средней цене 17,7 грн/ед;

экспресс-тестов – 150 тыс. по средней цене 173 грн/шт;

более 6 млн медицинских перчаток и много других спецсредств и оборудования.

Как отмечается, в дальнейшем доставленные средства защиты распределялись через департаменты здравоохранения в каждую область Украины, а также на нужды полиции, пограничников, военных и сотрудников других ведомств, которые работают в тесном контакте с населением.

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Как известно, последний рейс "воздушного моста" прибыл в Борисполь 30 апреля.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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