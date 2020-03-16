Фонд Рината Ахметова экстренно закупает 20 000 экспресс-тестов для выявления коронавируса и передает Минздраву

По личному решению учредителя и в координации с Минздравом Фонд Рината Ахметова готовит к передаче медикам 20 000 экспресс-тестов для выявления коронавируса.



По мнению врачей, на сегодняшний день экспресс-тестирование является самым эффективным способом обнаружения и диагностики заболевания.



Опыт успешной борьбы с коронавирусом таких стран, как Южная Корея, показывает, что своевременное тестирование (одновременно с мерами изоляции) помогает предотвратить распространение эпидемии.

"Фонд Рината Ахметова начал передавать государству оборудование для борьбы с коронавирусом, еще когда это не было мейнстримом. Уже три недели мы работаем над этим в координации с Минздравом.

Сегодня мы делаем очередной транш – Фонд закупает для государства 20 000 экспресс-тестов, ведь именно быстрое выявление носителей и их изоляция позволят предотвратить эпидемию.

До этого Фонд Рината Ахметова уже передал Минздраву Украины две партии высококлассных аппаратов ИВЛ – искусственной вентиляции легких– шведского производства.

Еще – кислородные концентраторы для них, а также изолирующий мобильный бокс, защитный биологический и противохимический костюм, 400 защитных одноразовых комбинезонов, 10 тысяч защитных масок, бесконтактные термометры", – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.