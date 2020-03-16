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Фонд Рината Ахметова экстренно закупает 20 000 экспресс-тестов для выявления коронавируса и передает Минздраву

16 марта, 17:39

Сергей Остапенко

На сегодняшний день экспресс-тестирование является самым эффективным способом обнаружения и диагностики заболевания

По личному решению учредителя и в координации с Минздравом Фонд Рината Ахметова готовит к передаче медикам 20 000 экспресс-тестов для выявления коронавируса.

По мнению врачей, на сегодняшний день экспресс-тестирование является самым эффективным способом обнаружения и диагностики заболевания.

Опыт успешной борьбы с коронавирусом таких стран, как Южная Корея, показывает, что своевременное тестирование (одновременно с мерами изоляции) помогает предотвратить распространение эпидемии.

"Фонд Рината Ахметова начал передавать государству оборудование для борьбы с коронавирусом, еще когда это не было мейнстримом. Уже три недели мы работаем над этим в координации с Минздравом.

Сегодня мы делаем очередной транш – Фонд закупает для государства 20 000 экспресс-тестов, ведь именно быстрое выявление носителей и их изоляция позволят предотвратить эпидемию.

До этого Фонд Рината Ахметова уже передал Минздраву Украины две партии высококлассных аппаратов ИВЛ – искусственной вентиляции легких– шведского производства.

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Еще – кислородные концентраторы для них, а также изолирующий мобильный бокс, защитный биологический и противохимический костюм, 400 защитных одноразовых комбинезонов, 10 тысяч защитных масок, бесконтактные термометры", – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Фонд также закупает для Донецкой области анализатор экспресс-тестов на коронавирус в комплекте с тест-картриджами для него. Анализатор будет доставлен в больницу Мариуполя. Он позволит в лабораторных условиях проводить экспресс-тестирование (самый эффективный способ выявления заболевания) и значительно ускорить диагностику коронавируса.

Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной скорой помощи, переданных Фондом во все области страны по проекту "200 скорых для Украины". Они могут быть использованы для поддержания жизни детей с осложнениями от коронавируса при транспортировке в стационар.

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коронавирус Фонд Рината Ахметова

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