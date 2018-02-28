Фонд Рината Ахметова – наиболее известный среди благотворительных организаций Украины

Сегодня, 16:33

О работе Фонда знает большинство украинцев - 58%

Фонд Рината Ахметова – наиболее известный среди благотворительных организаций Украины

Самой узнаваемой благотворительной организацией в Украине является Фонд Рината Ахметова. По данным социологического исследования "Благотворительность и волонтерство 2017", проведенного компаниями GFK Ukraine и CoreStone, о работе Фонда знает 58% украинцев.

Фонд также входит в тройку лидеров благотворительных организаций Украины по уровню доверия, наряду с Международным комитетом Красного Креста и Обществом Красного Креста в Украине.

При этом, важно отметить, что благотворительные программы Фонда Рината Ахметова, направленные на помощь мирным жителям Донбасса, спасение и лечение детей, помощь детям-сиротам, – финансируются одним человеком.

Самая масштабная программа Фонда – Гуманитарный штаб Рината Ахметова. На сегодня это крупнейшая гуманитарная миссия в Украине, за период работы которой спасено жизни более 1 миллиона человек.

"Фонд всегда демонстрировал полную открытость в своей деятельности, – говорит Роман Рубченко, директор Фонда Рината Ахметова. – Он помогает людям, которые оказались в критических жизненных ситуациях, работая по принципу "помочь здесь и сейчас". И очень важно, что люди доверяют Фонду".

Социологическое исследование "Благотворительность и волонтерство 2017" проведено компаниями GFK Ukraine и CoreStone. Опрос проходил с 17 января по 6 февраля 2018 года в городах с населением более 50 тысяч человек, участие в нем приняли также эксперты благотворительных организаций.
фонд Рината Ахметова, Гуманитарный штаб Рината Ахметова

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"Сегодня"

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