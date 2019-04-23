Фонд Рината Ахметова объявляет конкурс "Карта добрых дел": как принять участие и получить приз

Если каждый человек сделает что-то хорошее для другого просто так, мир станет ярче, а люди счастливее и добрее

Фото: fdu.org.ua

Сегодня, 19 апреля, в Украине стартует конкурс "Карта добрых дел". Этот проект Фонда Рината Ахметова призван показать людям, как просто делать добро.

Что можно считать добрым делом? Это любые поступки, после которых наш мир становится светлее, они дарят радость и счастье другим, заставляют людей улыбаться.

Делать что-то хорошее очень просто и, главное, – приятно: накормить бездомную собаку, подобрать мусор с тротуара, подарить воздушный шарик незнакомому ребенку на улице… Ведь если каждый человек сделает что-то хорошее для другого просто так, мир станет ярче, а люди счастливее и добрее.

В этом убеждены дети – бывшие воспитанники интернатных учреждений, которые обрели счастье в семье. Именно их представления о хороших поступках стали основой для создания "Карты добрых дел". Это и увлекательная игра для детей, и модный челлендж для подростков, и эстафета добра для взрослых.

Как создавалась карта

Дети из детских домов лучше остальных могут ощутить ценность добрых дел. Им пришлось пройти через много испытаний, они понимают, как это важно – чувствовать заботу и милосердие. Поэтому Фонд обратился к воспитанникам детских домов семейного типа, чтобы узнать их мнение о том, какое оно – добро в повседневной жизни. Ребята составили целый список хороших поступков, которые может совершать каждый человек. Так родилась "Карта добрых дел" – путеводитель в мир милосердия. Теперь каждый может найти свой путь к добру.

"Фонд Рината Ахметова ежедневно делает добрые дела и спасает человеческие жизни. И сегодня мы предлагаем всем желающим включиться в эту эстафету хороших поступков", – сказала Татьяна Кухоцкая, директор по развитию проектов Фонда.

Как принять участие и получить приз

Стать участником конкурса может любой, кто сделает три добрых дела и разместит их фото или видео с хештегами #МояКартаДобрыхДел и #ФондРинатаАхметова.

Для этого нужно:

Подписаться на страницу Фонда в Facebook или Instagram и поделиться публикацией о запуске конкурса; Сделать три добрых дела и разместить их фотографии или видео с хештегами #МояКартаДобрыхДел и #ФондРинатаАхметова.

Все, кто выполнит условия конкурса, получат скретч-версию "Карты добрых дел".

Итоги конкурса будут подведены 19 июня.

Давайте делать добро вместе!

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