Фонд Рината Ахметова передал медикам партию "скорых"

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В День пациента 17 сентября медики из разных областей Украины получают самые современные машины скорой помощи в рамках проекта "200 скорых для Украины".

Очередную партию, два десятка автомобилей, передали медикам представители Фонда Рината Аметова. На торжественном мероприятии, состоявшемся у Верховной Рады Украины, присутствовала съемочная группа "Сегодня".

Здесь вручили ключи от новых автомобилей "скорой помощи" медикам из 15 областей Украины.

На церемонии присутствовал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, он отметил важность проекта "200 скорых для Украины"

"Это хорошая практика, которая была основана президентом – объединение усилий государства и бизнеса для предоставления различных услуг нашим гражданам, так же, как и услуг по медицинскому обеспечению", – заявил председатель парламента.

Представитель Офиса президента Кирилл Тимошенко также отметил важность сотрудничества власти и бизнеса.

"Это действительно очень крутые машины, которые передаются в регионы по инициативе президента. И мы поняли – с такой инициативой, бизнес должен, по нашему мнению, помогать стране, помогать различным социальным сферам, и в том числе медицине. Мы очень рады, что эти "скорые" идут в регионы, особенно неонатальные "скорые", и эти новые джипы", – подчеркнул он.

По словам Кирилла Тимошенко, "до конца года проект будет завершен – 200 автомобилей поедут в регионы".

Член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко отметила, что автомобили оснащены всем необходимым для спасения жизней пациентов.

"Сегодня мы впервые передаем 14 машин неонатальных "скорых", которые оборудованы капсулами жизни. Это машины, которые позволят спасать жизни новорожденных детей, уже в пути", – заявила член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

Среди техники – сверхсовременные внедорожники и специальные "скорые" для новорожденных.

Фонд Рината Ахметова передал медикам Украине уже третью партию автомобилей скорой помощи. А в 14 неонатальных автомобилях, предназначенных для спасения жизни детей, можно поддерживать жизнь малышей весом даже 300 граммов, и доставлять детей быстрее, а значит, шансы на спасение возрастают в несколько раз. Инкубатор поддерживает стабильную, безопасную температуру и влажность.

"Это транспортный инкубатор, здесь есть два воздушных баллона. Кроме того, есть аппарат искусственной вентиляции, так как дети часто имеют расстройство дыхания. Сюда можно через разнообразные порты подвести трубки для искусственной вентиляции лёгких. Нам главное мониторить жизненно важные показатели ребенка. Для этого есть монитор, который осуществляет контроль за давлением. Мы получаем полноценный автомобиль, который не требует ни доработок, ни собственных фантазий", – отметил заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных Винницкой областной детской больницы Константин Берцун.

А вот доехать в отдаленные районы сел и поселков по бездорожью смогут новые внедорожники. Их сегодня получили представители Ивано-Франковской, Днепропетровской и Черкасской областей. Все оборудование современное, а дефибриллятор даже подсказывает, как шаг за шагом спасать жизни пациентов.

"Здесь стоит автоматический внешний дефибриллятор. То, что нужно для использования в автомобилях класса "А". Он имеет подсказки", – объяснили специалисты.

Журналисты "Сегодня" имели возможность услышать, как сам аппарат дает подсказки.

"Аппарат работает. Детские электроды. Обнажите грудную клетку пациента", – звучит из динамика.

Проект "200 скорых для Украины" реализует Фонд Рината Ахметова, по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, с июля 2019 года. В медицинские учреждения всех областей Украины уже передали 77 современных "скорых".

"Честно? Хорошее впечатление. Мне так на минутку показалось, что я за границей где-то. Транспорт европейского образца, европейское оборудование. Начинен хорошо. И оборудование хорошее, современное", – говорит исполняющий обязанности директора Львовской областной детской больницы "Охматдет" Александра Бурда.

"Я хочу сказать абсолютно слова благодарности и офису президента, и лично самому президенту Владимиру Александровичу Зеленскому. И Ринату Леонидовичу Ахметову за то, что они поняли потребность нашей медицинской отрасли и сумели так сработать, что сегодня эти автомобили есть, они укомплектованы хорошо. И быстро приедут в регионы, где будут использованы для оказания высококвалифицированной медицинской помощи нашим новорожденным детям", – заявила заместитель главного врача по медицинской части Винницкой областной детской клинической больницы Оксана Моравская.

А до конца года медикам передадут еще 123 новые, современные, оборудованные по всем стандартам кареты скорой помощи. 200 "скорых" дадут врачам возможность в течение года осуществить более миллиона выездов к пациентам, а это значит – спасти более миллиона жизней.

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