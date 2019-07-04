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Фонд Рината Ахметова передаст первые 30 "скорых" региональным больницам в 22 областях Украины

4 июля, 15:37

Еще 170 карет скорой помощи Фонд передаст больницам по всей Украине до конца 2019 года

Фото: fdu.org.ua

В пятницу, 5 июля, в Киеве Фонд Рината Ахметова передаст первые 30 из 200 автомобилей скорой помощи региональным больницам в 22 областях Украины. Это крупнейший за 28 лет независимости страны частный проект в области неотложной медицины.

30 "скорых" относятся к специализированным автомобилям типа В Peugeot Boxer – это кабинет реанимации на колесах, позволяющий спасать человеческие жизни в ситуациях, когда счет идет на минуты. Кроме того, в машинах установлены кислородные аппараты, приборы для измерения глюкозы в крови, современные носилки, электрокардиограф, оксиметр.

Еще 170 карет скорой помощи Фонд передаст больницам по всей Украине до конца 2019 года. Все 200 автомобилей будут работать в местах, где люди больше всего в них нуждаются. Проект реализуется по личному решению Рината Ахметова и полностью финансируется за счет его средств.

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Тег скорые, скорая помощь, фонд Рината Ахметова

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