Фонд Рината Ахметова передаст украинским больницам 200 машин скорой помощи

Автомобили оснащены современным оборудованием. Часть предназначена для удаленных районов и труднодоступных мест

Фото: fdu.org.ua

Фонд Рината Ахметова запускает масштабный проект всеукраинского значения. Об этом сообщила Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

"Фонд Рината Ахметова в июне 2019 года запускает беспрецедентный проект. В его рамках детским областным больницам, станциям скорой помощи и амбулаториям сельских громад во всех областях Украины будет передано 200 карет скорой помощи. Машины оснащены современным оборудованием. Часть предназначена для удаленных районов и труднодоступных мест", – рассказала Наталья Емченко.

По данным социологического исследования КМИС, вопросы здоровья и медицины являются приоритетными почти для 60% населения Украины. Как подчеркнула Наталья Емченко, оказание различного рода медицинской помощи и содействие развитию украинского здравоохранения всегда были важными среди направлений в работе Фонда Рината Ахметова. С 2007 года реализован ряд проектов, которые помогли сотням тысяч украинцев сохранить свое здоровье.

В частности, помощь Фонда получили более 120 000 человек в рамках программ "Рак излечим" и "Стоп туберкулез". Благодаря этой работе украинцы получили возможность проходить диагностику и лечение по стандартам, принятым в мировой медицине.

С 2014 года Фонд сфокусировал свою деятельность на помощи мирным жителям востока страны. Его опыт спасения людей в условиях кризисной ситуации до сих пор не имеет аналогов. Благодаря Фонду порядка 1000 жителей Донбасса ежегодно получают лекарства, помощь в операциях и диагностике.

Также Фонд единственный в Украине системно и масштабно, ежегодно оказывает поддержку детям Донбасса в рамках таких проектов, как "Здоровое сердце", "Реабилитация раненых детей", "Лекарства детям", "Теперь я слышу".

"В 2019 году будет реализован еще один знаковый для Украины проект. Фонд передаст украинским больницам 200 автомобилей скорой помощи, что позволит сделать экстренную помощь доступной, в нужное время, в нужном месте, для миллионов украинцев", – сказала Наталья Емченко.

Проект передачи автомобилей скорой помощи учреждениям здравоохранения реализуется по личному решению Учредителя Фонда – Рината Ахметова и полностью финансируется из его средств.

Фонд Рината Ахметова руководствуется принципами открытости и прозрачности и всегда информирует о своей деятельности на сайте, а также страницах Фонда в соцсетях.

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