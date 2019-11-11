Фонд Рината Ахметова поддерживает сироту из прифронтового поселка

Девочка потеряла родителей и живет с дедушкой и бабушкой в поселке Тоненькое

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Фонд Рината Ахметова оказывает постоянную поддержку Ире Рак из поселка Тоненькое недалеко от Авдеевки. 14-летняя девочка потеряла родителей.

Мама и папа Ирины умерли от тяжелых болезней, а девочка осталась в разрушенном селе вблизи Авдеевки. Ирина с бабушкой часто приходят на могилу мамы девочки. Женщина умерла два года назад.

"Я так тоскую по ней, так скучаю", – говорит бабушка Ирины Людмила Любина.

По маме тоскует и 14-летняя Ира.

"Когда у тебя родные постоянно плачут, сам хочешь забыть, но не получается", – говорит Ира Рак.

Маме Ларисе было 47 лет. Организм не выдержал тяжелой формы пневмонии. Как следствие, отказали почки, произошло заражение крови. Родные боролись за жизнь женщины до последнего.

"Доноров ей искали, кровь переливали, и все равно – две недели пролежала, в кому впала, и умерла", – говорит Людмила Любина.

"Врачи не спасли ее. Тяжело, не хватает ее", – говорит дедушка Ирины Анатолий Любин.

Впоследствии не стало и отца Ирины. Осиротевшая девочка проводила свое детство под обстрелами, часто вспоминая о маме, чье фото – на письменном столе.

"Она меня учила жизни, сейчас мне это очень помогает. Я ее запомнила всегда улыбчивой, она была веселой, никогда не падала духом", – рассказала Ирина.

Под опеку Иру взяли бабушка с дедушкой, вместе живут рядом с Авдеевкой, в прифронтовом поселке Тоненькое. За время боевых действий населенный пункт почти полностью опустел.

"Нас здесь четыре человека оставалось в поселке, никого не было", – говорит Ирин дедушка Анатолий Любин.

"Возле нашего дома упал снаряд, и мы это видели и сразу побежали в подвал. Этот момент я никогда не забуду", – рассказала Ирина Рак.

Даже купить продукты было негде, из-за масштабных обстрелов поставки продовольствия прекратились.

"Магазин закрыт был, вот эта гуманитарка нас и спасала", – отметил Любин.

Гуманитарная помощь спасает и сейчас. Фонд Рината Ахметова доставляет продукты жителям Тоненькое с начала боевых действий. Вдоль всей линии разграничения выдал более 12 млн. 400 тыс. наборов выживания. Спасено более миллиона жизней.

"Ринату Ахметову, ему большое спасибо, конечно, что помогал нам и помогает", – говорит житель Тоненького Анатолий Любин.

"Ринату Леонидовичу Ахметову мы все время говорим спасибо. Все пенсионеры", – добавила Людмила Любина.

Сейчас их внучка Ира все силы отдает учебе, ведь без этого не воплотится ее главная мечта.

"Моя мечта – очень серьезная. Я хочу, чтоб у меня было будущее. Мечтаю вырасти, и чтобы из меня что-то получилось", – объяснила Ирина.

Напомним, Фонд Рината Ахметова возглавляет ТОП-3 благотворительных организаций в Украине, опережая по показателям известности Международный комитет Красного Креста. Благодаря крупным национальным проектам Фонда более 95% жителей Украины знают о благотворительной деятельности Рината Ахметова.

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