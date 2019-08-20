Фонд Рината Ахметова подведет итоги пятого сезона проекта "Ринат Ахметов – детям. Мирное лето"

Большинство участников "Мирного лета" – ребята из многодетных, неполных семей и воспитанники детских домов семейного типа. Для сотен детей Донбасса участие в проекте "Ринат Ахметов – детям. Мирное лето" было единственной возможностью оздоровиться и преодолеть "травму войны".
Участники брифинга расскажут, какие методики применялись для оздоровления детей, как отслеживалась динамика состояния участников проекта, и какие отзывы получил Фонд от детей и их родителей.
УЧАСТНИКИ БРИФИНГА:
Ирина Блажан – директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова;
Андрей Хворостянко – руководитель проектов Фонда Рината Ахметова;
Полина Хорошавцева – участница проекта "Ринат Ахметов – детям. Мирное лето", победительница конкурса "Карта добрых дел"
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
пресс-центр "Сегодня", Киев, ул. Борщаговская, 152-Б.
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