Фонд Рината Ахметова подведет итоги пятого сезона проекта "Ринат Ахметов – детям. Мирное лето"

22 августа 2019 года в 11-00 состоится брифинг, посвященный итогам пятого сезона проекта «Ринат Ахметов – детям. Мирное лето» Фонда Рината Ахметова. В этом году в проекте приняли участие более 500 детей, живущих по обе стороны линии соприкосновения. Ребята из серой зоны, а также дети-переселенцы, получили возможность отдохнуть, почувствовать себя в безопасности и пройти психологическую реабилитацию.

Большинство участников "Мирного лета" – ребята из многодетных, неполных семей и воспитанники детских домов семейного типа. Для сотен детей Донбасса участие в проекте "Ринат Ахметов – детям. Мирное лето" было единственной возможностью оздоровиться и преодолеть "травму войны".

Участники брифинга расскажут, какие методики применялись для оздоровления детей, как отслеживалась динамика состояния участников проекта, и какие отзывы получил Фонд от детей и их родителей.

УЧАСТНИКИ БРИФИНГА:

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Ирина Блажан – директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова;

Андрей Хворостянко – руководитель проектов Фонда Рината Ахметова;

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Полина Хорошавцева – участница проекта "Ринат Ахметов – детям. Мирное лето", победительница конкурса "Карта добрых дел"

Аккредитация по телефону: +38 044 502 52 12 или по электронной почте press@fdu.org.ua

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

пресс-центр "Сегодня", Киев, ул. Борщаговская, 152-Б.

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