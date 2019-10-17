Фонд Рината Ахметова помог мальчику: четырехлетний Кирилл впервые сказал "мама"

С 2007 года детям с недостатками слуха Фонд помог установить более 150 слуховых аппаратов

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На жизнь четырехлетнего Кирилла из Донецка повлияли война и стресс – еще в утробе матери у мальчика начала развиваться генетическая болезнь. Врачи предлагали маме ребенка отказаться от сына, но женщина решила бороться за жизнь Кирилла до последнего.

Материнская любовь и поддержка неравнодушных помогли ребенку встать на ноги. Когда врачи сообщили диагноз сына, Руслана была шокирована.

"Некоторые горе-врачи говорили, что он будет овощем, мол, сдайте его в детдом", – вспомнила мама Кирилла – Руслана Байгильдеева.

У мальчика проявился генетический синдром Корнелии де Ланге.

"Здесь нет мозговой жидкости, с таким диагнозом он в принципе не должен был ходить", – показывает мама результаты проведенного МРТ.

В первые месяцы жизни Кирилл был в очень тяжелом состоянии, вспоминает Руслана. Она считает, что стресс, который семья перенесла в 2014 году, повлиял на здоровье ребенка. Ведь именно тогда они жили возле Донецкого аэропорта.

"На нервном фоне произошла спонтанная мутация генов", – объяснила мама Руслана Байгильдеева.

Борьба за здоровье Кирилла началась с первых дней его жизни. Помогли лекарства и долгий, сложный курс реабилитации. Теперь есть огромные успехи.

"Он пошел в обычный сад, мы не могли даже мечтать об этом", – рассказывает мама ребенка.

Но одну важную проблему решить не смогли – из-за тугоухости Кирилл в четыре года не мог говорить. Мама обратилась за помощью в благотворительную организацию. Помог Фонд Рината Ахметова. С 2007 года детям с недостатками слуха установили более ста пятидесяти слуховых аппаратов.

"Помощь Фонда Рината Ахметова детям с проблемами слуха – это современные высокочувствительные слуховые аппараты. Получить их могут дети до пяти лет из льготных категорий семей Запорожской и Харьковской, Донецкой и Луганской областей", – говорит руководитель программ Фонда Рината Ахметова Екатерина Терзиева.

Мощные слуховые аппараты через считанные недели дают эффект. Кирилл уже изучил названия цветов.

"Покажи, где желтый?", – обращается к Кириллу Руслана. Мальчик правильно указывает на цвет. "Молодец!" – радуется мама.

А недавно малыш сказал первое слово.

"Говорит "мама". Это безмерное счастье. Я этого четыре года ждала. Спасибо огромное Ринату Леонидовичу за то, что создал такой Фонд, что помогает таким семьям, не оставляет никого в беде", – говорит Руслана Байгильдеева.

Отныне окружающий мир привлекает мальчика, ведь он его слышит.

"Мы с братом любим играть и кататься на качелях", – говорит двоюродный брат Кирилла Даниил.

Сейчас есть все шансы, что вскоре малыш сможет и общаться.

"Ты будешь говорить? Скажи "да", – обращается к Кириллу мама. "Да", – отвечает Кирилл. "Молодец!", – не скрывает радости Руслана.

Напомним, по результатам социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в июне 2019 года, Фонд Рината Ахметова возглавляет рейтинг благотворительных организаций в Украине.

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