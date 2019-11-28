Фонд Рината Ахметова помог маленькой переселенке с Донбасса с операцией на сердце

Семья Лазаревых уверена – девочка будет жить активно и пойдет в детский сад

Реклама

Маленькая Аня – дочь переселенки с Донбасса Ольги Лазаревой. Она мечтала пойти в детский сад, но, из-за врожденного порока сердца это было невозможно. Родители ограничивали дочь в общении со сверстниками, чтобы уберечь ее от болезней.

Установить имплант, который устранит недостаток, семье было не по карману, девочке помог Фонд Рината Ахметова. Даже в больничной палате Аня чувствовала себя, как дома.

"Ребенок у нас активный, очень активный, она и сюда пришла, себя сразу показала, что она здесь хозяйка, она и дома такая", – говорит бабушка Ани Людмила Савченко.

В Киев из поселка Сергеевка в Полтавской области, где сейчас живет семья, девочку привезли мама и бабушка. Они волнуются, ведь речь идет о самом важном – здоровье ребенка.

"Все на связи, все переживают, все знают, что на сегодняшний день, на раннее утро, назначена операция", – говорит Людмила Савченко.

Мать девочки рассказала, что порок сердца был обнаружен у Ани еще при рождении.

"На третьи сутки нас забрали в областную больницу с диагнозом "пневмония". Там сделали УЗИ и обнаружили порок сердца", – вспомнила Ольга Лазарева.

Сначала медики ждали, но вскоре стало понятно, что без операции девочке не обойтись.

"Последнее УЗИ показало, что сердце было немножко увеличено. Могло ухудшиться самочувствие, появиться одышка, много всяких симптомов", – добавила Ольга.

Врачи предложили оперировать эндоваскулярным методом – без разрезов, шрамов и длительного восстановления.

"Нам рассказали, что такое окклюдер, для чего он нужен, какая его стоимость. Соответственно, мы задумались об этом вопросе", – отметила бабушка Ани, Людмила Савченко.

Для операции с имплантом было необходимо десятки тысяч гривен. Для переселенцев из Донецка, которые последние пять лет арендуют жилье в Полтавской области, эта сумма оказалась непосильной. Семья обратилась за помощью к благотворителю.

"Спасибо Ринату Ахметову, спасибо Фонду Рината Ахметова, спасибо всем сотрудникам, которые откликнулись, очень быстро откликнулись, и помогли нам в нашем горе", – сказала Людмила Савченко.

Фонд с 2013 года помогает детям с пороками сердца. В рамках проекта "Здоровое сердце" уже установлено 115 окклюдеров. Маленькая Аня – одна из тех, кто получил имплант. Всего лишь полчаса в операционной – и отверстие в ее сердце закрыто навсегда.

"Через полгода это устройство полностью зарастет своими клетками, и никак не будет давать о себе в будущем знать. Оно ставится один раз на всю жизнь. В дальнейшем Аня может заниматься всеми детскими развлечениями, играми, всем, чем угодно", – объяснил эндоваскулярный хирург Игорь Дитковский.

Дома Аню ждет старшая сестренка – Алена.

"Ей делали много уколов, у нее сердечко болело, потому что там дырочка", – призналась девочка.

Сестры не могут жить друг без друга, а их мама радуется, что у младшей дочери больше нет никаких ограничений.

"Мы уже можем идти в садик смело, уже на Новый год мы пойдем на утренник к старшей сестре, а с весны уже пойдем полностью в садик", – говорит мама Ани Ольга Лазарева.

О том, как распознать порок сердца у ребенка, смотрите в видео:

Как получить помощь проекта

"Ринат Ахметов – Детям. Здоровое сердце" – это помощь в проведении операций по установке окклюдера детям от 0 до 18 лет с врожденным пороком сердца с регистрацией в Донецкой и Луганской областях из малообеспеченных и социально незащищенных семей.

Подробную информацию можно узнать, позвонив на горячую линию Фонда 0800 509 001.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама