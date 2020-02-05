Фонд Рината Ахметова помог с операцией малышке, у которой нашли порок сердца

Полуторагодовалой Женей Бугрим срочно понадобилось хирургическое вмешательство, чтобы устранить порок сердца.

В больнице малышка оказалась внезапно, и это стало стрессом для нее и родных. Женя капризничает и это неудивительно. Привычный для нее график нарушен, а главное – рядом нет мамы.

"У моей дочери трое детей, и она осталась дома с двумя детьми, а я приехала сюда с младшей своей внучкой. Женя, конечно, скучает по маме", – говорит бабушка Жени Елена Бугрим.

Год назад ребенок заболел. На осмотре педиатр услышала шум в сердце. А после обследования диагностировали порок.

"Она ничем не отличалась от обычных детей, то есть у нее не было симптомов, никакой отдышки, этого ничего не было. Такой хороший попался участковый врач, который это все услышал", – рассказывает Елена Бугрим.

Врачи говорят, что такие болезни в детском возрасте протекают бессимптомно. Часто их обнаруживают случайно, как это произошло в этот раз.

"Во взрослом возрасте такие дефекты дают осложнения в виде легочной гипертензии, растягивается сердце, возникает аритмия, и такой дефект однозначно повлиял бы на качество жизни. К тому же – это бы случилось в молодом возрасте", – объясняет кардиохирург клиники Национального института имени Амосова Игорь Диткивский.

Выход один – закрывать отверстие в сердце девочки специальным имплантом – окклюдером. Устанавливают его безболезненно, эндоваскулярным методом. Единственный вопрос – слишком высокая цена импланта.

"Дочь одна воспитывает троих детей, и поэтому, конечно, это накладно для нас. Но мы обратились в Фонд Рината Ахметова, и нам не отказали. Сегодня будет операция и, надеюсь, все будет хорошо", – говорит бабушка Жени.

Фонд Рината Ахметова с 2013 года помогает детям с пороками сердца.

"В 2017 году для системной борьбы с недугом начал работать проект "Ринат Ахметов – детям. Здоровое сердце". Благодаря ему в Украине стали широко использовать инновационный метод лечения. На сегодня Фонд помог избавиться от порока сердца 119 детям", – говорит руководитель проектов и программ Фонда Рината Ахметова Оксана Збитнева.

Теперь Женя – одна из них! Операция прошла успешно. Врачи уверяют, подобные проблемы с сердцем больше не будут беспокоить их пациентку.

"Мы очень благодарны Фонду Рината Ахметова. Для многих людей это просто нереально – делать такие операции. Но благодаря Фонду дети живут и будут жить", – говорит бабушка Жени Елена Бугрим.

Через несколько дней Женя поедет домой, где ее очень ждет мама. Даже сейчас девочка на вид вполне здорова.

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Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

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