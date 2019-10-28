Фонд Рината Ахметова помог с операцией на сердце мальчику из Мариуполя

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Сердечно-сосудистые заболевания – одна из главных причин смерти людей в мире. Среди основных диагнозов – врожденный порок сердца. Тысячи детей сегодня ждут операции по его устранению.

"Сегодня" встретились с Данилом Лепиховым из Мариуполя, когда мальчик учился кататься на скейте. Новое увлечение дарит ребенку радость. Даниил работает над равновесием и терпением, чтобы освоить новые навыки.

Но это не единственное новое увлечение в жизни парня. Рисование 3D-ручкой развивает воображение и успокаивает ребенка. Данил недавно пережил тяжелый период.

"Это все быстро произошло. Мы жили в кошмаре. Очень сильно переживали", – рассказала мама Данила Елена Лепихова.

Болезнь, которая повлияла на всю жизнь Даниила, врачи обнаружили, когда ему было уже 11 лет. Обычно порок сердца диагностируют у детей первых лет жизни. Но медики – не заметили.

"Делали УЗИ первый раз – ничего не обнаружили. Сказали, что там дополнительные хорды, и от них шумы", – говорит мама Данила Елена Лепихова.

Установить правильный диагноз смогли киевские врачи. К счастью, вовремя. Исправить ситуацию могла срочная операция.

"Это очень важно. При таких размерах боталловых протоков – это больше социальный момент. Этим детям, к сожалению, запрещают всё. Вакцинации, занятия спортом. Их вообще держат как в изоляторе каком-то", – рассказала эндоваскулярный кардиохирург института имени Амосова Наталья Ящук.

Парня прооперировали в институте Амосова, закрыв пролив имплантом – маленькой спиралью, без разреза и кровопотери. Жизнь без ограничений стала реальной для Данила благодаря помощи Фонда Рината Ахметова, который и приобрел окклюдер.

"Я думаю, что Ринат Леонидович Ахметов помогает детям, потому что он хочет, чтобы все дети стали успешными и верили в себя", – говорит юный мариуполец Данил Лепихов.

После операции парень приезжает в Киев, чтобы проверить состояние здоровья. Волнение сменяется на радость – ведь у Данила все в порядке.

"Мы очень благодарны Ринату Ахметову за то, что он нам помог, вылечил нашего ребенка. Теперь наш ребенок полностью здоров. Мы очень счастливы", – говорит мама Данила Елена Лепихова.

С 2017 года благодаря поддержке Фонда Рината Ахметова маленьким пациентам было установлено более 100 современных дорогостоящих имплантов.

Множество наград за занятие народными танцами для Даниила могли остаться в прошлом. Но теперь ничто не препятствует новым успехам.

"Я слышу сейчас, как бьется сердце, здоровое сердце моего сына", – радуется Елена Лепихова.

Напомним, что ранее Фонд Рината Ахметова помог четырехлетней Веронике обрести слух.

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