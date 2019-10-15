Фонд Рината Ахметова помог с операцией на сердце для семилетней девочки

Переселенка из Макеевки теперь сможет вести нормальную жизнь

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Фонд Рината Ахметова помог семилетней переселенке из Макеевки Саше Пархуте, которой больше года нельзя было вести активный образ жизни. Причина – врожденный порок сердца.

"В моем сердечке – дырочка. Надо сделать операцию, чтоб оно закрылось", – рассказала девочка.

Девочка долго ждала этого дня, ведь операция – единственный шанс спасти Сашино сердце.

"С дырочкой в сердце мне нельзя заниматься ни плаванием, нельзя задерживать дыхание, а еще мне нельзя прыгать и бегать", – говорит Саша.

За считанные минуты до встречи с хирургами мама девочки не останавливает слез.

Порок сердца у семилетней Саши обнаружили более года назад, и только сейчас появилась возможность сделать операцию.

"Мы в том году ездили сюда на консультацию, и узнали стоимость. Для нас это неподъемная сумма", – рассказала мама Александры – Инна Пархута.

За помощью обратились к благотворителю. Фонд Рината Ахметова оплатил дорогой имплант – окклюдер, которым закроют отверстие в сердце ребенка.

"Хочу сделать операцию сегодня и даже не боюсь", – призналась девочка перед операцией.

В операционной – последние приготовления. Оборудование, инструмент – все должно быть в идеальном состоянии. Врачи используют современный и безболезненный метод, который даже шрамов на теле не оставляет.

Между двумя предсердиями не должно быть отверстия. Именно его нужно закрыть окклюдером. Важно подобрать оптимальный размер пружины.

"Если выбрать маленький, он может сместиться, а большой может давить на какие-то структуры, может нарушать ритм", – объяснил кардиохирург Института имени Амосова Игорь Дитковский.

Операция длилась 30 минут. Вскоре Саша проснулась, а уже на следующий день ее выпишут из больницы.

"Уже буквально через два месяца Саша сможет вернуться к своему любимому занятию – танцам. И научится нырять, плавать, и вообще – все-все у нее впереди и все ей можно", – уверен кардиохирург.

"Мы благодарны очень Фонду Рината Ахметова за такую возможность, за такую помощь, за такой шанс для нашего ребенка!" – говорит мама Саши Инна Пархута.

Маленькая Саша уверяет: теперь она чувствует себя хорошо.

"Спасибо за мое здоровое сердце", – сказала она.

Фонд Рината Ахметова с 2013 года помогает детям с диагнозом "порок сердца". Уже проведено более ста операций.

Напомним, по результатам социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в июне 2019 года, Фонд Рината Ахметова возглавляет рейтинг благотворительных организаций в Украине.

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