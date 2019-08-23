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Фонд Рината Ахметова помог спасти здоровье маленького Алексея

23 августа, 18:41

Малышу с врожденным пороком сердца установили специальный имплант - окклюдер

/ Фото: fdu.org.ua

Устранить порок сердца у ребенка – задача проекта "Ринат Ахметов – Детям. Здоровое сердце". В его рамках Фонд Рината Ахметова помогает в проведении операций по установке специального импланта – окклюдера. Операция настолько малотравматична, что в большинстве случаев маленького пациента уже на следующий день выписывают из больницы.

Одним из участников проекта стал Алексей Удод из Краматорска, которому в сентябре исполнится только два годика.

"Сыночек родился в срок. Но уже на следующий день после выписки врач услышал шум в сердце. А в полтора месяца у Алеши начал синеть носогубный треугольник – и мы сделали УЗИ сердца, которое показало открытый артериальный проток. Повторное УЗИ, а затем обследование в Институте им. Амосова подтвердили диагноз", – рассказала мама Елена Анатольевна.

Врачи посоветовали не медлить с операцией. Однако для этого нужны были средства, которых у матери-одиночки попросту не было. Женщина обратилась за помощью в Фонд Рината Ахметова и в конце июля Алексею установили окклюдер.

"Огромная благодарность Ринату Ахметову за его заботу о детках", – поблагодарила Елена Анатольевна.

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Как получить помощь по проекту

"Ринат Ахметов – Детям. Здоровое сердце" – это помощь в проведении операций по установке окклюдера детям от 0 до 18 лет с врожденным пороком сердца с регистрацией в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях из малообеспеченных и социально незащищенных семей.

Подробную информацию можно узнать на горячей линии Фонда 0800 509 001.

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фонд Рината Ахметова Здоровое сердце

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