Фонд Рината Ахметова помогает детям с пороками сердца

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Фонд Рината Ахметовапомог семье Удод, которая столкнулась с проблемой – у маленького Алексея обнаружили порок сердца.

Мама Алексея очень любит своего сына. Ожидая ребенка, она была удивлена, что родится именно мальчик.

"У нас в роду как-то девочек больше. Когда сказали — мальчик, я ходила девять месяцев, спрашивала, может, неправильное УЗИ, может, девочка? Нет, сразу показало, что мальчик", – говорит мама Алексея Елена Удод.

Сын родился в срок, и никаких проблем со здоровьем у него не было. Но через несколько месяцев у ребенка началась тахикардия.

"Началась синеть носогубный треугольник у нас. Сделали УЗИ, сказали – открытое овальное окошко", – говорит Елена Удод.

Алексей — очень непоседливый. Врачи советовали ждать до пяти лет, пока недостаток затянется сам. Но Елена не стала терять времени. Материнское сердце подсказало – нужно обратиться к столичным медикам.

"Я ехала в надежде, что диагноз ошибочный. Но получилось, как получилось. Диагноз правильный, нужно закрывать", – говорит Елена Удод.

Специалисты института Амосова назначили операцию по устранению недостатков эндоваскулярным методом. Ждать, что протока ив зарастет, точно не стоит.

"Есть рекомендации международные, которых нужно придерживаться. Эти Боталловы протоки могут вызывать серьезные осложнения, которые называются – батолит и инфекционный эндокардит. Осложнение крайне резкое, но лечится оно только хирургически и с не очень хорошими результатами", – говорит эндоваскулярный кардиохирург института имени Амосова Наталья Ящук.

Эту операцию даже не называют хирургическим вмешательством. Инновационный метод устранения порока сердца украинские врачи применяют в соответствии с европейскими стандартами. Операцию можно делать даже без наркоза. Поэтому пациенты избегают серьезных последствий для здоровья. Современный имплант может закрыть недостаток. Но не все в Украине могут себе позволить такую операцию. Только один окклюдер стоит как трехлетний доход семьи Удод.

"Голова кругом шла. Не знали, что делать. Не знали, где можно такие деньги насобирать", – говорит бабушка Алексея Татьяна Удод.

"Родив ребёнка, я ушла в декрет. Осталась без работы Нам хирург посоветовал — все обращаются в Фонд Рината Ахметова", – рассказывает мама Алексея Елена Удод.

Один звонок изменил жизнь маленького Алексея. Решить проблему со здоровьем мальчика медикам удается за 20 минут. Имплант вводят по сосудам.

"Я очень благодарна Ринату Ахметову. Человек имеет сердце огромное. Кроме него, никто ничего для этого не сделал. Это огромный масштаб работы", – говорит мама Алексея Елена Удод.

"Ринат Леонидович, я хочу поблагодарить Вас и низкий поклон Вам, что вы помогаете таким деткам. Не только моему внуку", – говорит бабушка Алексея Татьяна Удод.

Более 100 мальчиков и девочек с проблемами сердца спасла помощь Рината Ахметова с 2013 года. Эти дети уже ходят в школу, занимаются спортом или танцами. В течение всей жизни для них нет никаких ограничений.

Напомним, что Юбилейный, 15-й год своей работы, Фонд Рината Ахметова начал с беспрецедентного и не имеющего аналогов по масштабам проекта "200 скорых для Украины". Суперсовременное оснащение автомобилей, часть из которых – уникальные скорые на базе внедорожников, с восторгом приняли медики в городах и селах всей страны.

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