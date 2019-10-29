Фонд Рината Ахметова помогает детям воплощать мечту в жизнь

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В Украине продолжаются мотивационные тренинги для воспитанников домов семейного типа и приемных семей. Эти тренинги инициировал Фонд Рината Ахметова.

Психологи учат детей воплощать мечты в жизнь. Занятия, которые проводят в форме игры, никого не оставляют равнодушным. Положительными эмоциями зарядились и корреспонденты "Сегодня".

Заядлых мечтателей в зале, где оказались "Сегодня", видимо-невидимо. О своих невероятных желаниях дети говорят, не стесняясь.

"Наша мечта – стать миллионерами", – говорят некоторые из детей.

Каждую озвученную мечту встречают аплодисментами. Всем присутствующим удалось найти приемных родителей, а теперь повезет и в поисках собственного пути.

"Я здесь нахожусь, чтобы найти свою мечту, и понять, кем я хочу работать", – говорит участница тренинга Дарья Яковлева-Чигрин.

Есть те, кто уже определился с планами на будущее.

"Мне нравятся животные, я хочу быть ветеринаром", – говорит участница тренинга Карина Ходаковская.

Специальный тренинг – это своеобразная игра, во время которой ребята учатся мечтать, планировать и действовать.

"Мы собрались для того, чтобы поговорить о мечтах, откуда они берутся, как влияют на нашу жизнь. Я точно знаю, что, если мы, как общество, как взрослые, будем вовремя приходить в жизни детей и помогать им, из них вырастут красивые взрослые", – говорит психолог Надежда Кондратюк.

Такие встречи регулярно инициирует Фонд Рината Ахметова. Помощь детям – одно из важнейших направлений благотворительной миссии.

"Фонд Рината Ахметова очень сильно помогает детям, потому что даже на этом собрании, здесь, они определятся, чего хотят достичь в жизни", – говорит участница тренинга Ангелина Горай.

"Важность данных мотивационных встреч заключается в том, что они дают детям, прежде лишенным родительского тепла, стимул поверить в себя и в свои силы. Особенно это важно для подростков, которые в ближайшее время вступят во взрослую жизнь", – заявил руководитель проектов Фонда Рината Ахметова Андрей Хворостянко.

Фонд Рината Ахметова почти десять лет помогает опекунам, приемным семьям и детским домам семейного типа. Благодаря программе "Сиротству – нет!" около девяти с половиной тысяч детей нашли своих родителей.

"Портал "Сиротству – нет!" – это очень серьезный портал, который решает вопросы не только взаимоподбора родителей и детей, поиска детей, это судьбы, которые соединяются, семьи, которые становятся счастливыми, это огромное количество детей, которые всегда будут помнить, где и как их нашли. Это очень-очень важно", – говорит усыновительница Марина Сноз.

На память о встрече всем присутствующим дарят карты добрых дел. Это уникальный путеводитель по миру добрых поступков.

Новые знания и положительные эмоции, побуждающие к развитию, эти дети получили. А дальнейшие изменения к лучшему уже зависят от них самих.

Напомним, что ранее Фонд Рината Ахметова помог четырехлетней Веронике обрести слух.

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