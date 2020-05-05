Фонд Рината Ахметова предоставляет дорогостоящее оборудование медучреждениям Украины

Он позволяет установить диагноз в кратчайшие сроки. Анализатор ПЦР-тестов сегодня – одно из самых востребованных устройств для диагностирования COVID-19. Украинские лаборатории испытывали острую потребность в таком оборудовании и раньше. Но сегодня, во время пандемии, эта проблема как никогда актуальна. Потому что аппарат позволяет обезопасить как медиков, так и пациентов. Фонд Рината Ахметова предоставляет такое оборудование. На минувшей неделе анализатор получила одна из ведущих больниц Украины – Институт сердца.

Только пациенты и медики. Другим доступ в Киевский институт сердца запрещен. На входе – охрана, внутри – повышенные меры безопасности. Даже в карантин врачи не прекращают работать и спасать жизни.

"Оперируем по жизненным показаниям тех больных, которые не могут ждать. И несмотря на карантин, мы продолжаем свою работу: это критические пороки сердца, ишемическая болезнь, инфаркты, критические врожденные пороки, тромбоэмболия и т.д. То есть те состояния, где любая задержка может повлечь за собой необратимые явления", – говорит Борис Тодуров, генеральный директор Киевского института сердца.

Количество операций от начала ограничений уменьшилось втрое. Но есть те, кто едет, несмотря на прекращение междугородного транспортного сообщения. Вариантов только два: либо добираться до медучреждения своим ходом, либо вызвать скорую.

"Кому-то стало плохо, они не ждут скорую, они сели в машину, родственники их привезли. В этом случае, конечно, мы их все равно принимаем и оперируем по мере надобности", – отмечает Тодуров.

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За время эпидемии в Институте сердца было несколько случаев COVID-19. Но в другие – специализированные медучреждения – пациентов не отправляли. Потому что в срочного лечения требовали сердечные заболевания.

"Мы вынуждены были открыть изолятор для них и продолжать лечение сердечной патологии параллельно с COVID-19. Слава Богу, все живы, это было всего несколько человек", – рассказывает Тодуров.

Борис Тодуров не скрывает: обезопасить и персонал, и больных очень сложно. Запасы масок и спецкостюмов исчерпались за две недели карантина. Экспресс-тесты на сегодня в больнице есть. Но для института крайне необходим ПЦР-анализатор, и не только во время эпидемии. Аппарат позволяет определить, есть ли в организме человека опасные вирусы, в частности COVID-19. Именно такой – важнейший и такой нужный современный анализатор проб- Институт сердца получил от Фонда Рината Ахметова.

"Нужно отдать должное, каждый раз, когда мы обращаемся с просьбой купить какой-то протез или оксигенатор или какое-то устройство, которое нам необходимо для детских операций, Фонд идет нам навстречу, куплено множество окклюдеров. На сегодня работа Фонда – это спасение десятков , сотен, тысяч жизней. Спасибо большое за сотрудничество . Это не какие-то виртуальные вещи, а это реальная помощь конкретным людям", – подчеркивает Тодуров.

Анализатор предназначен для достоверного выявления коронавируса в лабораторных условиях, максимально автоматизирован и почти на 100% исключает влияние человеческого фактора на процесс и результаты тестирования. А также значительно сокращает время исследования и нивелирует риск ошибок.

"Фонд Рината Ахметова по личному решению учредителя закупает для государственных клиник сложное высокоточное оборудование. В том числе анализаторы тестов, которые необходимы для быстрого определения: болен человек или нет. Это очень быстрый аппарат, потому что от момента взятия теста до результата проходит менее двух часов. И это аппарат, который делает тесты не только на COVID-19, но и еще на двадцать других вирусов и инфекций", – говорит Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Это оборудование крайне необходимо и после эпидемии коронавируса. Это весомый вклад в развитие трансплантологии. Институт сердца готовится к пересадке легких. Перед трансплантацией именно на этом анализаторе проводят ПЦР-тест. Так делают перед каждой пересадкой.

"Появился донор, смерть мозга зафиксировали, нам нужно сделать анализы: есть у него гепатиты, есть у него какие‑то другие вирусы. И вот такой аппарат позволяет это сделать максимально быстро. Плюс ко всему мы должны определить совместимость: донор – реципиент. Не будет ли острого отторжения. Потому что кроме группы крови – резус фактора – есть еще иммунологическая совместимость по другим параметрам", – рассказывает Тодуров.

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Анализатор работает на картриджах – тех самых тест-системах, в которых сегодня нуждается страна. Только за одну неделю устройство провело десятки исследований.

"Это прежде всего высокое качество, это скорость. Пациент поступает к нам в отделение и мы минимально тратим времени. Мы сразу же обследуем. Простота его – это очень важно. Главное выбрать программу, поставить картридж и внести образец – больше ничего не нужно", – говорит Наталья Коротчук, заведующая клинико-диагностической лабораторией Киевского института сердца.

Помощь на далекую перспективу. Фонд Рината Ахметова за время пандемии предоставил медучреждениям средства спецзащиты, 300 тысяч экспресс-тестов, анализаторы и аппараты искусственной вентиляции легких. Работать более эффективно и после эпидемии коронавируса также сможет Мариупольская лаборатория, которая уже получила от Фонда анализатор с тест-системами, а также бокс биобезопасности. Лаборатория требовала доукомплектования, чтобы функционировать на современном уровне. На минувшей неделе Фонд Рината Ахметова предоставил медикам два вида центрифуги и термостат. Это оборудование также будет определять COVID-19.

"Постановка правильного диагноза – это дальнейшее правильное лечение. То, что мы можем определять, это и упреждает определенные болезни. Кроме коронавируса у нас еще масса инфекций, которые существуют, поэтому этим оборудованием мы безусловно будем пользоваться. Я считаю, что на сегодня мощнее Фонда и мощнее помощи просто нет в Украине. Фонд работает очень серьезно", – говорит Владимир Терещенко, заведующий Мариупольским филиалом Донецкого областного лабораторного центра.

300 миллионов гривен выделил Ринат Ахметов на борьбу с коронавирусом в государстве. Фонд будет предоставлять дорогостоящее оборудование медучреждениям и в дальнейшем. Поддержка Украины в сложные времена во время пандемии продолжается.

Подробно о том, как Фонд Рината Ахметова помогает Украине бороться с коронавирусом, читайте тут.

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