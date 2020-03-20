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Фонд Рината Ахметова предупреждает о мошенниках

20 марта, 18:23

Сергей Остапенко

Некие молодые люди приходят к пенсионерам и пытаются проникнуть в квартиру

В Фонд Рината Ахметова поступила информация о том, что некие молодые люди приходят к пенсионерам и пытаются проникнуть в квартиру, представляясь сотрудниками Фонда. Они предлагают продуктовую помощь в связи с пандемией коронавируса.

Фонд Рината Ахметова официально заявляет, что не реализует таких программ.

Вся работа Фонда по преодолению угроз коронавируса ведется в тесной координации с Министерством здравоохранения Украины, и коммуникация по всем вопросам также осуществляется через Минздрав.

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"Если к вам обращаются лично или поступают подозрительные звонки от якобы сотрудников Фонда, сообщайте об этом на нашу горячую линию 0 800 509 001 и обращайтесь в правоохранительные органы", – заявили в Фонде Рината Ахметова.

Ранее мы сообщали, что Ринат Ахметов направляет 300 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом.

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мошенники Фонд Рината Ахметова

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