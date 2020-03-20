Фонд Рината Ахметова предупреждает о мошенниках

В Фонд Рината Ахметова поступила информация о том, что некие молодые люди приходят к пенсионерам и пытаются проникнуть в квартиру, представляясь сотрудниками Фонда. Они предлагают продуктовую помощь в связи с пандемией коронавируса.
Фонд Рината Ахметова официально заявляет, что не реализует таких программ.
Вся работа Фонда по преодолению угроз коронавируса ведется в тесной координации с Министерством здравоохранения Украины, и коммуникация по всем вопросам также осуществляется через Минздрав.
"Если к вам обращаются лично или поступают подозрительные звонки от якобы сотрудников Фонда, сообщайте об этом на нашу горячую линию 0 800 509 001 и обращайтесь в правоохранительные органы", – заявили в Фонде Рината Ахметова.
Ранее мы сообщали, что Ринат Ахметов направляет 300 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом.
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