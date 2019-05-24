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Фонд Рината Ахметова принял участие в международной конференции благотворительных организаций

24 мая, 18:33

В Париже проходит Конференция Европейского центра фондов


Представители полтысячи международных благотворительных организаций собрались в Париже. Филантропы со всего мира дискутируют и решают: как бороться с наиболее болезненными проблемами в обществе. А еще обмениваются опытом. Среди крупнейших благотворителей Европы и Фонд Рината Ахметова, помощь которого уже пять лет спасает жизни мирных на Донбассе.

Конференция Европейского центра фондов – самая масштабная платформа в сфере благотворительности. Она объединяет полтысячи международных организаций, чтобы противостоять глобальным социальным проблемам.

"Это важно для людей, которые сюда приходят, чтобы увидеть, что другие делают. Что если ты поможешь людям в состоянии, скажем, большого несчастья. Это сделает мир другим", – говорит глава Центра либеральных стратегий (Болгария) Иван Кристи.

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"Здесь собираются фонды, которые могут обмениваться лучшими практиками, говорить о проектах и ​​вовлечении в них, содействовать сотрудничеству. Это очень важно", – добавила старший аналитик по вопросам политики Европейского центра по вопросам политики Корина Стратулат.

Собрание в Париже юбилейное – 30-е! Среди крупнейших благотворителей Европы и Фонд Рината Ахметова.

"Фонд Рината Ахметова уже в третий раз учувствует в международной конференции Европейского центра фондов. Его деятельность получила крайне высокую оценку и положительные отзывы. А директор Гэрри Салоле назвал деятельность Фонда впечатляющей", – рассказала менеджер Фонда Рината Ахметова Юлия Малич.

Здесь у делегации из Украины важная задача – привлечь внимание мирового сообщества к конфликту на Донбассе. И поделиться своим уникальным опытом.

"Мы делаем огромную работу, для того, чтоб люди не чувствовали себя брошенными, для того, чтоб предоставлять помощь. Работа Гуманитарного штаба и Фонда Рината Ахметова в гуманитарной сфере является абсолютно уникальной для Европы – и по масштабам, и по длительности проекта, и по системности. У нас есть накопленный багаж, которым мы делимся с европейцами", – отметила член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

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Фонд Рината Ахметова – крупнейшая частная инициатива в Украине. Уже пять лет организация системно поддерживает мирное население на Востоке страны. Благодаря этой помощи спасены жизни более миллиона человек.

"Филантропия – это не прибыльное дело в том смысле, что оно не лоббирует чьих-то интересов, а поддерживает проекты, которые важны для общества. Нам нужно больше независимых организаций, которые руководствуются интересами именно общества", – заявил генеральный секретарь по вопросам консультации граждан по Европе Гейт Рикард-Июль.

Именно благотворительный сектор может повлиять на решение наиболее болезненных проблем в социуме. В ходе конференции разрабатывают новые стандарты филантропии, которые могут быть внедрены и в Украине.

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Тег благотворительность, конференция, благотворители , фонд Рината Ахметова

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