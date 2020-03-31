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Фонд Рината Ахметова привез в Украину 300 000 экспресс-тестов на коронавирус

31 марта, 19:27

Сергей Остапенко

В ближайшее время Фонд передаст еще 20 000 подобных тестов

Сегодня 300 000 экспресс-тестов на коронавирус, закупленных Фондом Рината Ахметова, прибыли грузовым бортом из Китая в Борисполь.

Все тесты Фонд Рината Ахметова передаст Министерству здравоохранения для диагностирования COVID-19 по всей Украине. Они были доставлены в Украину при поддержке Офиса президента Украины. Это крупнейшая партия диагностических материалов в рамках программы Фонда по борьбе с коронавирусом в Украине. В ближайшее время Фонд передаст еще 20 000 подобных тестов.

"300 000 экспресс-тестов уже в Борисполе. В перечне медицинских потребностей, который МОЗ передал Фонду Рината Ахметова, тесты наряду с аппаратами искусственной вентиляции легких были отмечены как первый приоритет. Своевременное тестирование и выявление больных – один из главных инструментов в борьбе с эпидемией. Учредитель Фонда поставил задачу в кратчайшие сроки помочь стране и закупить минимум 300 тысяч тестов и минимум 200 аппаратов ИВЛ. Фонду удалось решить эту сложную задачу и начать доставку тестов и оборудования в течение нескольких дней. Это вклад Рината Ахметова в борьбу с эпидемией", – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Ринат Ахметов направляет 300 миллионов гривен на борьбу с COVID-19. Для помощи стране он объединил все ресурсы: благотворительного Фонда, ФК "Шахтер", компаний ДТЭК, Метинвест и других активов SCM. В частности, дополнительно будут приобретены как минимум 200 аппаратов искусственной вентиляции легких и другое оборудование для спасения людей.

Кроме того, представители команды Рината Ахметова включаются в работу областных штабов по борьбе с коронавирусом в Донецкой, Луганской, Львовской и Ивано-Франковской областях. А также в работу штабов в городах присутствия группы SKM – в Запорожской и Днепропетровской областях. Эти штабы созданы по распоряжению Президента Украины.

В тренде
Фонд Рината Ахметова привез в Украину 300 000 экспресс-тестов на коронавирус

Фонд Рината Ахметова еще в феврале, по личному решению Учредителя, первым в стране отреагировал на мировой вызов угрозы пандемии коронавируса. Уже закуплено и передано МОЗ оборудование для эффективного лечения осложнений COVID-19: высококлассные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) SERVO-I UNIVERSAL и SERVO AIR шведского производства и кислородные концентраторы.

Фонд также приобрел и передал средства индивидуальной защиты для украинских медиков: уникальный изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных EgoZlin biobag EBV, защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой EOBO-20 EgoZlin, защитные одноразовые комбинезоны от химических средств, инфракрасные термометры с лазерной указкой, многослойные респираторы, защитные маски, очки.

Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной скорой помощи, переданных Фондом во все области страны по проекту "200 скорых для Украины".

Фонд Рината Ахметова также закупает анализаторы экспресс-тестов на коронавирус в комплекте с тест-картриджами для них.

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