Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,68
28,79
  1. Последние новости Украины

Фонд Рината Ахметова проведет онлайн-конференцию для медиков, работающих с ИВЛ

15 мая, 13:05

Александр Мещерский

В течение трех часов ведущие эксперты МОЗ поделятся с медиками передовым мировым опытом лечения COVID-19

19 мая 2020 года Фонд Рината Ахметова совместно с Министерством здравоохранения Украины, Ассоциацией анестезиологов Украины проведут онлайн-конференцию для врачей и медперсонала, работающих с аппаратами искуственной вентиляции легких.

В течение трех часов ведущие эксперты МОЗ поделятся с врачами-анестезиологами и персоналом отделений интенсивной терапии региональных опорных государственных больниц передовым мировым опытом лечения COVID-19 и нюансами работы с последними моделями ИВЛ, поступившими в государственные клиники. Предусмотрена сессия ответов на вопросы слушателей.

Темы:

  • Особенности течения коронавирусной инфекции в Украине;
  • Особенности респираторной поддержки при COVID-19. Порядок респираторной поддержки – критерии перевода пациента на каждый из этапов лечения;
  • Оксигенотерапия;
  • СРАР;
  • Искусственная вентиляция легких (Показания к проведению ИВЛ и критерии ее эффективности. Критерии перевода пациента на инвазивную ИВЛ. Критерии отлучения пациента от ИВЛ.);
  • Клинико-диагностические критерии коронавирусной инфекции;
  • Особенности медикаментозной терапии при COVID-19 (Антибиотикотерапия при COVID-19);
  • Нутритивная терапия при COVID-19;
  • Объемы и режимы инфузионной терапии при COVID-19;
  • Профилактика тромбоэмболических осложнений COVID-19.

Реклама

Спикеры:

В тренде
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 15 мая
  • Дубров Сергей Александрович – профессор кафедры анестезиологи и интенсивной терапии НМУ им. А.А. Богомольца, доктор медицинских наук, президент Ассоциации анестезиологов Украины;
  • Голубовская Ольга Анатольевна – врач-инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных заболеваний НМУ им. А.А. Богомольца, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины;
  • Кучин Юрий Леонидович – первый проректор НМУ им. А.А. Богомольца, доктор медицинских наук, профессор;
  • Высоцкий Андрей Дмитриевич – врач-анестезиолог детский второй категории Центра детской кардиологии и кардиохирургии.

Онлайн-конференция станет продолжением образовательного проекта Фонда Рината Ахметова для медиков, работающих с аппаратами искусственного дыхания. Ранее Фонд в партнерстве с МОЗ, Ассоциацией анестезиологов и Минцифры выпустил онлайн-сериал для медиков и пациентов "Как работают аппараты ИВЛ", который в доступной форме рассказал, как работают аппараты искусственной вентиляции легких, и получил позитивные отзывы.

К участию в онлайн-конференции приглашаются врачи и медперсонал опорных государственных больниц. Онлайн-конференция будет доступна пациентам и всем, кто интересуется темой работы ИВЛ. Задать вопрос можно будет каждому спикеру после его выступления. Для этого предусмотрен специальный чат.

Время проведения: 19 мая, 17:00-20:00. Регистрация по ссылке. После регистрации каждый участник получит ссылку, по которой будет проходить трансляция.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

конференция Фонд Рината Ахметова ИВЛ

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 15 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 15 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 15 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 15 мая и все подробности из регионовУкраина
ЕС не позвал Украину на саммит Восточного партнерства: названа причина
ЕС не позвал Украину на саммит Восточного партнерства: названа причинаПолитика
Нацгвардии не разрешили обыскивать украинцев: Рада отклонила законопроект
Нацгвардии не разрешили обыскивать украинцев: Рада отклонила законопроектПолитика
Зеленский анонсировал второй этап выхода из карантина: видео обращения
Зеленский анонсировал второй этап выхода из карантина: видео обращенияПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...