Фонд Рината Ахметова проведет онлайн-конференцию для медиков, работающих с ИВЛ

19 мая 2020 года Фонд Рината Ахметова совместно с Министерством здравоохранения Украины, Ассоциацией анестезиологов Украины проведут онлайн-конференцию для врачей и медперсонала, работающих с аппаратами искуственной вентиляции легких.

В течение трех часов ведущие эксперты МОЗ поделятся с врачами-анестезиологами и персоналом отделений интенсивной терапии региональных опорных государственных больниц передовым мировым опытом лечения COVID-19 и нюансами работы с последними моделями ИВЛ, поступившими в государственные клиники. Предусмотрена сессия ответов на вопросы слушателей.

Темы:

Особенности течения коронавирусной инфекции в Украине;

Особенности респираторной поддержки при COVID-19. Порядок респираторной поддержки – критерии перевода пациента на каждый из этапов лечения;

Оксигенотерапия;

СРАР;

Искусственная вентиляция легких (Показания к проведению ИВЛ и критерии ее эффективности. Критерии перевода пациента на инвазивную ИВЛ. Критерии отлучения пациента от ИВЛ.);

Клинико-диагностические критерии коронавирусной инфекции;

Особенности медикаментозной терапии при COVID-19 (Антибиотикотерапия при COVID-19);

Нутритивная терапия при COVID-19;

Объемы и режимы инфузионной терапии при COVID-19;

Профилактика тромбоэмболических осложнений COVID-19.

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Спикеры:

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Дубров Сергей Александрович – профессор кафедры анестезиологи и интенсивной терапии НМУ им. А.А. Богомольца, доктор медицинских наук, президент Ассоциации анестезиологов Украины;

Сергей Александрович – профессор кафедры анестезиологи и интенсивной терапии НМУ им. А.А. Богомольца, доктор медицинских наук, президент Ассоциации анестезиологов Украины; Голубовская Ольга Анатольевна – врач-инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных заболеваний НМУ им. А.А. Богомольца, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины;

Ольга Анатольевна – врач-инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных заболеваний НМУ им. А.А. Богомольца, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины; Кучин Юрий Леонидович – первый проректор НМУ им. А.А. Богомольца, доктор медицинских наук, профессор;

Юрий Леонидович – первый проректор НМУ им. А.А. Богомольца, доктор медицинских наук, профессор; Высоцкий Андрей Дмитриевич – врач-анестезиолог детский второй категории Центра детской кардиологии и кардиохирургии.

Онлайн-конференция станет продолжением образовательного проекта Фонда Рината Ахметова для медиков, работающих с аппаратами искусственного дыхания. Ранее Фонд в партнерстве с МОЗ, Ассоциацией анестезиологов и Минцифры выпустил онлайн-сериал для медиков и пациентов "Как работают аппараты ИВЛ", который в доступной форме рассказал, как работают аппараты искусственной вентиляции легких, и получил позитивные отзывы.

К участию в онлайн-конференции приглашаются врачи и медперсонал опорных государственных больниц. Онлайн-конференция будет доступна пациентам и всем, кто интересуется темой работы ИВЛ. Задать вопрос можно будет каждому спикеру после его выступления. Для этого предусмотрен специальный чат.

Время проведения: 19 мая, 17:00-20:00. Регистрация по ссылке. После регистрации каждый участник получит ссылку, по которой будет проходить трансляция.

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