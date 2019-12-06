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Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины: данные соцопроса

6 декабря, 16:46

О работе Фонда знают 83% украинцев

/ Фото: fdu.org.ua

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Фонд Рината Ахметова – лидер благотворительности в Украине. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ". О работе Фонда знают 83% украинцев. Он занимает лидирующую позицию среди 11 наиболее известных в стране благотворительных организаций.

Фонд Рината Ахметова – самая большая частная благотворительная инициатива в Украине. Масштабность программ позволила стать лидером узнаваемости по всей стране, почти вдвое опережая по показателям известности Фонд Виктора Пинчука. В тройку также вошел фонд "Возрождение" с 17% знания. Опрос проходил в июне-августе 2019 года среди 2000 респондентов и 10 фокус-групп.

"Столь высокая оценка деятельности Фонда – заслуга его учредителя Рината Ахметова. Он собрал и объединил команду вокруг идеи помощи самым нуждающимся: детям и старикам, многодетным и одиноким, которые сейчас живут в очень сложных условиях. И главное – благодаря ему спасено более миллиона человеческих жизней. Оценка, которую украинцы системно высказывают в социологических опросах, это признание важности и беспрецедентного масштаба помощи, предоставляемой Ринатом Ахметовым , а также работы команды Фонда, его волонтеров и амбассадоров. Философия учредителя Фонда – помогать тем, кто оказался в самых сложных ситуациях – понята и востребована обществом", – отметила Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Аналогичные высокие показатели и лидирующая позиция Фонда среди всех благотворительных и общественных организаций страны были зафиксированы в социологическом опросе, который в июле проводил Киевский международный институт социологии (КМИС).

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