Фонд Рината Ахметова – самый узнаваемый в Украине

По данным социологического исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы", Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация в стране.

Аналогичные высокие показатели и лидирующая позиция Фонда среди всех благотворительных и общественных организаций страны были зафиксированы в социологическом опросе, который в декабре прошлого года проводил Киевский международный институт социологии (КМИС). По его данным, о своей осведомленности о деятельности Фонда рассказали 87,7% жителей Украины.

"Фонд Рината Ахметова знают в Украине, ему доверяют. И по всей стране понимают важность оказания помощи, тем, кто сейчас живет возле линии соприкосновения. Данный результат – это заслуга Учредителя Фонда – Рината Ахметова. Он собрал и объединил команду вокруг идеи помощи самым нуждающимся: старикам и детям, многодетным и одиноким, которые сейчас живут в очень сложных условиях. И главное – благодаря его инициативе – спасено более миллиона человеческих жизней. Оценка, высказанная украинцами в социологических опросах, показывает беспрецедентный масштаб и качество помощи, предоставляемое Фондом. Для нас важно, чтобы эта помощь доходила к людям и спасала жизни. Ведь философия, заложенная Ринатом Ахметовым – помогать тем, кто оказался в самых сложных ситуациях, – понята и востребована обществом", – говорит директор Фонда Роман Рубченко.

Крупнейшая программа Фонда Рината Ахметова – Гуманитарный штаб. С целью предотвращения гуманитарной катастрофы на Донбассе работает в направлении оказания помощи самым нуждающимся мирным жителям, пострадавшим в результате боевых действий:

"Помощь населению" – выдано 12 099 652 продуктовых наборов;

"Адресная помощь" – индивидуальную помощь получили более 50 000 человек, помощь на лечение получили порядка 11,4 тысяч человек, из них более 5,6 тысячи – дети;

"Мирное лето – детям Донбасса" – летний и отдых и психологическую помощь получили почти 4000 детей;

"Реабилитация раненых детей" – в рамках направления получили помощь 94 раненых ребенка.

Также при содействии программы "Сиротству – нет!" Фонда Рината Ахметова 9 091 ребенок устроен в семьи.

Опрос Фонда "Демократические инициативы" был проведен в мае-июне 2018 года. В нем участвовали 2300 респондентов из разных областей Украины в возрасте 18 лет и старше. Он был посвящен изучению мнения общественности относительно роли общественных и благотворительных организаций в жизни украинского общества.