Ее выгнали из маршрутки после 12-ти часовой смены на скорой. Пассажиры просто боялись заразиться, ведь молодая врач контактирует с больными COVID-19. Чтобы подобное больше никогда не произошло с Юлей Огоновсккой из Львова и такими, как она – Фонд Рината Ахметова совместно с телеканалом "Украина" и создал проект "Спасибо медикам". Для того, чтобы привлечь внимание людей к тяжелой работе медиков и поблагодарить их.

Еще подростком Юля мечтала стать врачом. На скорой оказалась сразу после ВУЗа и нисколько об этом не жалеет.

"Здесь очень интересно, здесь всегда есть адреналин, здесь есть разные сферы, то есть здесь ты не работаешь исключительно в какой-то одной узкой специализации, здесь ты должен знать все, ориентироваться во всем", – рассказывает Юлия Огоновская, врач скорой помощи.

Она работает в специализированной бригаде, выезжает к пациентам с подозрением на коронавирус или уже с подтвержденным диагнозом.

"Психологически трудно, потому что видишь людей, которые знают свой диагноз и у них страх в глазах. Они смотрят на тебя, смотрят на других врачей и везде ищут какого-то спасения просто", – говорит она.

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Так как находится в группе риска, Юля уже несколько месяцев не видела родственников. Сузила круг контактов до коллег на работе и любимого мужа.

"Когда я прихожу с работы, он всегда меня обнимает и говорит: ты у меня молодец, ты справишься, я тебе помогу во всем. Конечно, это очень ценится и это придает новых сил на следующий день, следующую рабочую смену", – делится она.

Кажется, каждый должен поддерживать медиков в эти трудные времена. Однако иногда случаются до слез оскорбительные ситуации, рассказывает Юля. Однажды ее выгнали из маршрутки. Пассажиры решили, что она может быть заразной.

"Не слишком было приятно, когда ты едешь после ночной смены – 12 часов ты отработал, ездил и тебя просто выгоняют. Я пришла домой и я просто плакала, потому что не ожидала такого жестоко отношение, такого унижения даже. Я очень буду надеяться, что после пандемии может люди чуть больше начнут ценить медиков и их труд", – говорит она", – говорит Юлия.

Фонд Рината Ахметова совместно с телеканалом "Украина" запускают специальный проект #Дякуємомедикам. Это акция, в фокусе которой – ежедневный подвиг людей в белых халатах. Фонд и телеканал "Украина" призывают сказать спасибо украинским врачам за их самоотверженный труд в условиях пандемии коронавируса.

Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого нужно рассказать в социальных сетях о медиках, которым благодарны лично вы. Опубликуйте свою историю с хештегом #Дякуємомедикам. Пусть о героях узнает вся страна!

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