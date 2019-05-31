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Фонд Рината Ахметова спас мечту маленькой Софии

31 мая, 13:56

У девочки, которая увлекается спортом, обнаружили порок сердца

Фото: fdu.org.ua

Маленькая София Колесниченко из Бахмута этой осенью собирается идти в первый класс. Девочка растет активным ребенком и увлекается спортом. Однако ее жизнь оказалась под угрозой из-за недуга, неожиданно для родных обнаруженного врачами.

"Дочка хотела заниматься в секции карате, для чего понадобилась медицинская справка. Во время обследования педиатр обратила внимание на шумы в сердце Софии и дала направление к кардиологу. После УЗИ врач поставил диагноз: открытый артериальный проток. Другими словами, порок сердца", – рассказала Дина Григорьевна, мама ребенка.

Известие буквально шокировало родителей, ведь София практически не болела, только частая одышка беспокоила ее. Но это связывали с гиперактивностью девочки. Поэтому семья приняла решение провести полное обследование в клинике "Охматдет". Столичные специалисты подтвердили первоначальный диагноз и посоветовали установить специальный имплант – окклюдер, который закрывает порок. Его стоимость для родителей оказалась неподъемной, а проводить операцию полостным методом было слишком рискованно. Тогда семья Колесниченко обратилась в Фонд Рината Ахметова. В рамках проекта "Здоровое сердце" Софии установили окклюдер.

"Большое спасибо Фонду и лично Ринату Ахметову! Он не только спас сердце дочки, но и ее мечту о спортивной карьере", – поблагодарила Дина Григорьевна.

Как получить помощь по проекту "Здоровое сердце"

Помощь могут получить дети от новорожденных до 18 лет с регистрацией в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях из семей, относящихся к малообеспеченным и социально незащищенным категориям: семьи, воспитывающие детей-сирот, детей под опекой; детские дома семейного типа; многодетные семьи с тремя и более детьми до 18 лет; родители-одиночки или вдовы/вдовцы с детьми до 18 лет; семьи в сложных жизненных обстоятельствах.

Более подробная информация – на горячей линии Фонда Рината Ахметова 0800 509 001.

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Тег фонд Рината Ахметова, Здоровое сердце, окклюдер

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