Фонд Рината Ахметова закупил для больниц оборудование для борьбы с коронавирусом

Это может спасти жизни сотен тысяч людей

Количество больных коронавирусом COVID-19 растет рекордными темпами. Власти 13 регионов даже рассматривает возвращение к суровым карантинным мероприятиям. Однако врачи отмечают, что только запретом пандемию не одолеть. Нужны масштабные инвестиции в медицину по всей стране.

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В закрытой части, так называемой "красной зоне", инфекционной больницы Константиновки ставят на ноги тяжелых пациентов с коронавирусом.

Пожилые супруги Виктор и Ирина уже несколько дней в реанимации. Их привезли из соседнего Славянска.

"Сидели долго на самоизоляции, а потом, когда уже взяли мазки и действительно определили COVID-19, привезли сюда на скорой помощи", – делится мужчина.

У Ирины сахарный диабет и больное сердце. Для нее коронавирус – очень опасен. Чтобы спасать таких пациентов, врачам необходимо современное оборудование. Медики всей страны круглосуточно борются за каждого пациента.

Фонд Ріната Ахметова закупив для лікарень обладнання для боротьби із коронавірусом

"Все медики – солдаты, которые поднимаются и идут в атаку, если это нужно", – говорит Мария Короленко, анестезиолог.

Марии Короленко – восемьдесят. А она, рискуя собственной жизнью, спасает больных. Из-за пандемии в реанимации инфекционной больницы не хватает медиков. Поэтому решила снова выйти на работу.

"Я просто подумала, что моя маленькая жизнь не так много значит, когда столько много больных", – делится женщина.

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Уже несколько месяцев они работают в условиях строжайшего карантина. Из-за летней жары в противовирусных костюмах особенно тяжело.

"Средства индивидуальной защиты перед вами: это маска, затем респиратор, очки, две пары перчаток и комбинезон", – рассказывает она.

Другого способа защититься от смертельного недуга нет. По всей стране в медицинских учреждениях приняты беспрецедентные защитные меры.

В Киевском Институте сердца ежегодно выполняют около шести тысяч операций. Останавливать работу им нельзя даже в условиях карантина. Сейчас крайне важно защитить от вируса врачей.

"Часто мы есть последняя инстанция в помощи пациентам. И вот представьте себе – у нас вспышка (коронавируса. – Ред.)", – говорит Игорь Кузьмич, заведующий отделением интенсивной терапии Института сердца.

В операционной вместе с пациентом одновременно находятся семь медиков. Если больной вдруг окажется переносчиком коронавируса, а врачи будут без надлежащей защиты, инфекция может распространиться бешеными темпами.

"Крайне плохо было, когда это все началось, и не было диагностики никакой. То есть глазами ты должен был угадать, похоже это на COVID-19 или не похоже", – говорит заведующий.

Но теперь каждого пациента Института сердца тестируют на COVID-19 с помощью уникального медицинского оборудования.

"Фонд Рината Ахметова подарил нам анализатор буквально в первые дни карантина, и это дало нам возможность очень быстро делать экспресс-тесты с большой степенью вероятности определения – больше 95%", – рассказывает Борис Тодуров, директор Института сердца.

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Такие устройства от Фонда Рината Ахметова также получили Мариуполь и Днепр. В Киеве анализатор работает круглосуточно. Тестирование на коронавирус прошли более двух тысяч человек.

"Это дает возможность предотвратить эпидемию в нашем институте. Потому что во многих других медучреждениях очень много медработников болеют", – говорит Наталья Коротчук, заведующая клинико-диагностической лабораторией Института сердца.

Если у пациента обнаружили коронавирус, его срочно переводят в специальный бокс.

"Это шлюз – условная чистая зона. Мы заходим через нее в палату, где есть пациент с коронавирусной инфекцией", – рассказывает Ирина Галамай заведующая детской реанимацией Института сердца.

"Проверили систему вентиляции, чтобы воздух, который вентилируется в отделение, где есть эти пациенты, не попадал в другие помещения, а выходил транзитом наверх и уходил в атмосферу", – продолжает Борис Тодуров.

Здесь врачи – в безопасности и могут оказать больному необходимую помощь.

"Спасибо большое Фонду Рината Ахметова за предоставленный аппарат. Благодаря этому мы можем спокойно работать, а спокойствие и уверенность – это одна из ключевых составляющих успешного выполнения операций", – говорит Игорь Мокрик, кардиохирург.

Фонд Рината Ахметова первым в Украине вступил в борьбу с мировой угрозой коронавируса. В больницы сразу доставил важнейшее оборудование.

Также передано 60 тысяч костюмов спецзащиты и 320 тысяч экспресс-тестов. Благодаря этому к концу года пройти тестирование на COVID-19 сможет более миллиона трехсот тысяч украинцев.

"Я занимаюсь благотворительностью не одно десятилетие, и за это время в рамках своего Фонда я собрал очень сильную команду, которая точно знает, где и какая помощь нужна именно сейчас. Наш долг – помочь каждому городу и каждой области, помочь Киеву, помочь всей Украине", – отметил Ринат Ахметов, бизнесмен, основатель благотворительного Фонда.

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Медицинское оборудование Фонда Рината Ахметова почти по всей стране спасает жизни пациентов с диагнозом COVID-19.

Ирина несколько дней дышала только благодаря аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас ей стало лучше. Инфекционная больница Константиновки получила три таких устройства.

"Мы бесконечно благодарны Фонду Рината Ахметова за его помощь, за его благотворительность. Эти аппараты действительно реально спасают жизнь больным", – говорит Мария Короленко, анестезиолог.

Всего от Фонда Рината Ахметова медицинские учреждения получат двести высокотехнологичных аппаратов ИВЛ. 32 из них уже переданы украинским врачам. Это самая крупная партия, которая пересекла государственную границу с начала карантина.

"Фонд Рината Ахметова закупает суперсовременное оборудование, которое будет спасать жизни украинцев и после завершения эпидемии. Именно поэтому эта помощь – не только помощь в борьбе с COVID-19, но и наш вклад в модернизацию системы здравоохранения Украины", – отмечает Наталья Емченко, член Наблюдательного Совета Фонда Рината Ахметова.

С начала пандемии Фонд Рината Ахметова оказал помощь медикам и лечебным учреждениям 17 областей Украины. Это может спасти жизни сотен тысяч людей.

"Борьба с COVID-19 в Украине" – масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение Жизней". Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект "200 скорых для Украины". Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих скорых задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.

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