Фонд Рината Ахметова закупил еще 20 000 тестов на коронавирус для проверки врачей скорой помощи

Тесты будут распределены между работниками станций скорой помощи в семи регионах страны

В Украину прибыл очередной груз экспресс-тестов для выявления вируса COVID-19, закупленных для страны Фондом Рината Ахметова. Партия, состоящая из 20 000 диагностических комплектов, предназначена для тестирования на коронавирус врачей скорой помощи.

"Именно бригады неотложной помощи первыми выезжают к пациентам с подозрением на коронавирус. Они находятся в группе высокого риска и защитить их – одна из приоритетных задач", – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

По ее словам, тесты будут распределены между областными центрами экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Черновцах, Ивано-Франковске, Тернополе, Ровно, Виннице, Львове и Житомире. Общее количество медиков, которые там работают, составляет около 10 тысяч человек

Ранее, в рамках проекта "200 скорых для Украины", Фонд передал государственным медучреждениям 200 спецавтомобилей, укомплектованных наилучшим оборудованием и способных преодолевать бездорожье.

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Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал врачам такое количество суперсовременных машин скорой помощи.

Медики получили 114 "реанимаций на колесах", 64 внедорожника и 22 неонатальных автомобиля, оборудованных аппаратами ИВЛ итальянского производства. Сегодня многие из этих скорых задействованы в борьбе с эпидемией по всей стране. Фонд постоянно поддерживает контакты с медиками, работающими на этих автомобилях, и заботится об их безопасности в условиях эпидемии.

Также Фонд Рината Ахметова уделяет внимание приобретению средств индивидуальной защиты для украинских медиков. Уже закуплено и передано Минздраву уникальный изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных, защитный биологический и противохимический костюм, защитные одноразовые комбинезоны, многослойные респираторы, защитные маски и очки.

Кроме того, Фонд закупил и передал в опорные государственные больницы 300 000 тестов для выявления коронавируса. Они уже поступили в регионы.

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Подробно о том, как Фонд Рината Ахметова помогает Украине бороться с коронавирусом, читайте тут.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Ринат Ахметов первым в Украине отреагировал на опасность распространения коронавируса и направил 300 млн гривен на борьбу с ним.

Кроме оборудования для эффективного лечения больных, приобретены и переданы средства защиты для врачей. Фонд привез в Украину 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Это самая крупная партия диагностических материалов в рамках кампании Фонда Рината Ахметова по борьбе с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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