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Фонд соцстрахования выплатил задолженность по больничным и декретным

4 декабря, 02:50

Фонд соцстрахования выплатил больничных 538,9 млн гривен, а пособий по беременности и родам 241 млн

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Фонд социального страхования Украины с начала декабря профинансировал 782,2 млн грн пособий по временной потере трудоспособности, по беременности и родам и на погребение. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ФССУ.

Так, из них на выплату больничных – 538,9 млн гривен, пособий по беременности и родам – 241 млн гривен и пособий на погребение – 2,3 млн гривен.

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Отмечается, что материальное обеспечение перечисляется Фондом на счет работодателя.

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Напомним, как сообщалось ранее, Фонд соцстрахования заявил, что приостановил перечисление денег на выплаты больничных, а также пособий по беременности и родам застрахованным лицам. Причина – сумма по заявкам на эти выплаты превысила сметные назначения по этому направлению более чем на 1 млрд грн. В Министерстве социальной политики заявили, что приостановление выплат Фондом социального страхования является личной инициативой восстановленного руководителя фонда Евгения Баженкова. Позже стало известно, что Фонд социального страхования возобновил выплаты.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Больничный не оплатят: в Украине закончились бланки нетрудоспособности"

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выплаты больничные задолженность декретные соцстрахование ФССУ

Источник: Сегодня

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