Фонд Янковского и Госкино организовали деловой завтрак на 43-м кинофестивале в Торонто

Впервые на крупнейшем в Северной Америке 43-м Международном кинофестивале в Торонто (TIFF 2018) в Канаде Фонд Игоря Янковского, Госкино Украины и Association Helping Hand организовали и провели деловой завтрак под слоганом "Ukraine Is Your Destination".

Презентация новых украинских кинопроектов состоялась в комплексе TIFF Bell Lightbox в центре Торонто. Событие собрало свыше 50 украинских и зарубежных профессионалов киноиндустрии. Завтрак открыл глава Госкино Украины Филипп Ильенко, который отметил, что благодаря поддержке Фонда Янковского стало хорошей традицией проводить бизнес-ланчи и завтраки на крупнейших мировых кинофестивалях в Европе – в Каннах, Берлине, а теперь уже и на американском континенте – в Торонто.

"В Канаде традиционно очень хорошее отношение к Украине благодаря тому, что канадские украинцы являются представителями одной из наций, которая заложила основы этого государства и играют важную роль в экономике и культуре Канады. Но знаний о современной Украине, а тем более об украинском кино в Северной Америке, конечно же, недостаточно. Поэтому наша миссия – через украинский кинематограф открыть рядовым канадцам Украину, наладить взаимовыгодные связи между кинематографистами обеих стран. Именно для этого второй год подряд на кинофестивале TIFF работает украинский национальный стенд, а сегодня мы заложили традицию проведения Украинских деловых завтраков", – отметил глава Госкино Украины Филипп Ильенко.

Бизнесмен и меценат Игорь Янковский, приветствуя собравшихся подчеркнул, что его Фонд вот уже более шести лет проводит различные события на мировых кинофестивалях с целью продвижения отечественного кинематографа за рубежом.

"Кинофестиваль TIFF в Торонто заслужил репутацию главного смотра Северной Америки перед вручением "Оскара". И я рад, что Украина достойно представлена на этом кинофоруме. В этом году мы стали партнерами кинофестиваля и организовали Украинский деловой завтрак, который вошел в официальную программу TIFF. Таким образом мы создали платформу для налаживания контактов между кинопрофессионалами Украины и Канады, а также США и других стран, которые традиционно приезжают на этот киносмотр. Нам удалось собрать в этом зале как украинских продюсеров и режиссеров, так и представителей мировой киноиндустрии. Очень надеемся, что итогом встречи станут новые интересные проекты, новые фильмы, созданные в сотрудничестве украинскими и зарубежными кинематографистами", – заявил бизнесмен и меценат Игорь Янковский.

Особым вниманием присутствующих пользовалась кинолента "Донбасс" украинского режиссера Сергея Лозницы, представленная на кинофестивале в программе Contemporary World Cinema (Современное мировое кино) и выдвинутая от Украины на "Оскар". А также фильм "Женщина на войне" режиссера Бенедикта Эрлингссона, который вошел в программу Discovery (Открытие). Обе эти картины, созданные при поддержке Госкино Украины, ранее были отмечены наградами самого престижного в мире Каннского кинофестиваля.

Второй год на кинофестивале TIFF в Торонто в рамках индустриальной секции работает Украинский стенд с неизменным слоганом #UkraineIsYourDestination. В ходе работы стенда активно распространяется информация об Олеге Сенцове с призывом присоединяться к глобальной кампании с хештегом #SaveOlegSentsov. 11 сентября состоялась DOC-конференция, посвященная теме Сенцова.

Продлится Международный кинофестиваль в Торонто до 16 сентября.

Сергей Билык