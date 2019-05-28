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Фонд Янковского и Госкино организовали ланч "Meet Ukrainian Producers!" на Каннском кинофестивале

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28 мая, 17:49

На 72-м Каннском киносмотре Фонд Игоря Янковского и Monegasque Association Helping Hand совместно с Госкино Украины четвертый год подряд организовывают и успешно проводят бизнес-ланчи для иностранных и украинских кинопродюсеров "Meet Ukrainian Producers!" ("Встречайте украинских продюсеров!")

Презентация новых украинских кинопроектов, вызвавшая неподдельный интерес у свыше 100 профессионалов международной киноиндустрии, проходила в панорамном ресторане 360 отеля Radisson Blue Cannes.

Открывал событие его инициатор, основатель благотворительного Фонда Игорь Янковский. "Первыми успехами отечественного кинематографа мы гордились 2-3 года назад, когда вновь стали снимать кино. То, что мы сейчас наблюдаем – это уже нормальное производство кинематографических шедевров, как и должно быть в такой талантливой стране, как Украина. Сейчас уже все поставлено на рельсы, по которым мы уверенно движемся к успеху. Наконец у нас появились кинематографисты, которые узнаваемы не только внутри страны, но и за рубежом. Украинское кино родилось заново, после долгих лет застоя. И вот здесь я абсолютно счастлив", – подчеркнул бизнесмен и меценат Игорь Янковский.

Министр культуры Евгений Нищук от имени украинского правительства поприветствовал гостей "Meet Ukrainian Producers". "Это хорошая возможность познакомить международную профессиональную кинообщественность с современным лицом украинской киноиндустрии, поделиться своими достижениями и наладить деловые контакты между украинской и европейской киноиндустрией", - отметил министр культуры Евгений Нищук.

Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко отметил: "С каждым годом мы наблюдаем, как украинские события в Каннах пользуются все большей заинтересованностью со стороны иностранных кинопрофессионалов. Особенно это прослеживается в рамках проведения бизнес-ланча, ведь в этом году количество желающих принять в нем участие увеличилось практически вдвое. Мы видим практические результаты этих встреч, и я благодарен Фонду Игоря Янковского за то, что он делает для поддержки украинских кинематографистов".

Полнометражный дебют молодого украинского режиссера Наримана Алиева EVGE (Домой) был отобран для участия в конкурсе во второй по значимости программе Канн Un Certain Regard (Особый взгляд), а киноленту Декеля Беренсона "Анна" (создана в копродукции Украины, Израиля и Великобритании) отобрали в конкурс короткометражных фильмов. Обе эти художественные работы созданы при поддержке Госкино Украины.

Во время ланча вниманию зарубежных продюсеров представили семь украинских киноработ, находящихся на разных стадиях производства:

  • исторический фильм "Червоный. Без линии фронта", режиссер Заза Буадзе;
  • трагикомедия "Мои мысли тихие", режиссер Антонио Лукич;
  • шпионский триллер "Наследство лжи", режиссер Андриан Бол;
  • историческая драма "Довбуш", режиссер Олесь Санин;
  • военная драма "Схидняк", режиссер Андрей Иванюк;
  • исторический фильм "Черный ворон", режиссер Тарас Ткаченко;
  • приключенческий фильм "Рагнабор", режиссер Владимир Харченко-Куликовский.

После окончания официальной части гости плавно перешли к угощениям и неформальному общению за бокалом игристого с коллегами из-за рубежа.

Андрей Петров

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Тег Каннский кинофестиваль, Госкино, Игорь Янковский, бизнес-ланч, Фонд Янковского

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