Фонд Янковского и Госкино в Париже представили "Новую волну украинского кино"

С 5 по 10 апреля 2019 года Фонд Игоря Янковского и Государственное агентство Украины по вопросам кино при поддержке посольства Украины во Франции провели в Париже кинофестиваль Nouvelle vague du cinéma Ukrainiеn ("Новая волна украинского кино")











Кинофестиваль, который вызвал большой интерес среди французской публики и представителей украинской диаспоры, проходил в одном из самых престижных кинотеатров Франции Le Grand Rex Paris на Больших бульварах.

Открывали фестиваль бизнесмен и меценат Игорь Янковский, вице-премьер министр Украины Павел Розенко и посол Украины во Франции Олег Шамшур.

"То, что у нас на всех сеансах в Париже полный аншлаг, это большой успех украинского кинематографа. Мы седьмой год помогаем продвигать украинское кино за рубежом. Еще несколько лет назад мы с трудом собирали фильмы для показа на кинофестивалях. Сейчас же есть реальная конкуренция между украинскими фильмами. И это очень здорово. Мы присутствуем при возрождении отечественного кинематографа и это действительно новая волна молодых талантливых авторов, которые заслуженно получают призы на мировых кинофестивалях", – отметил бизнесмен и меценат Игорь Янковский.

Фестиваль открылся показом фильма "Дикое поле" режиссера Ярослава Лодыгина по культовому роману Сергея Жадана "Ворошиловград". Фильм представили режиссер Ярослав Лодыгин, глава Госкино Украины Филипп Ильенко, соавтор сценария писатель Сергей Жадан, продюсеры фильма Владимир Яценко (Украина) и Миклош Гимеш (Швейцария).

"Я верю в успех украинского кино в целом, я уже его вижу. Когда я 5 лет назад начал работать в Госкино, я и мечтать не мог о таком успехе. Меня спрашивали, зачем я иду в Госкино, что здесь ничего не будет, кроме позора. Мне кажется, что мы все вместе продемонстрировали положительный результат. Такого уровня развития кинематографии в Украине не было с 1980-х годов, когда киноиндустрия была масштабной. Сегодня мы видим мощное движение вперед", - подчеркнул глава Госкино Украины Филипп Ильенко.

Тем же вечером после премьеры "Дикого поля" в Париже состоялся торжественный прием в REX Club, на котором с акустическим концертом выступил Олег Скрипка. Лидер группы "ВВ" участвовал в кинофестивале в качестве автора музыки к короткометражному фильму Олеся Санина "Анна", посвященному памяти известной украинки, ставшей королевой Франции.

На приеме по случаю открытия кинофестиваля "Новая волна украинского кино" состоялась презентация памятника дочери князя Ярослава Мудрого – Анне Киевской, которая стала королевой Франции и прабабушкой многих европейских монархов. Бизнесмен и меценат Игорь Янковский от имени украинских кинематографистов передал памятник послу Украины во Франции Олегу Шамшуру с целью дальнейшей его установки в Париже. Точно такие же памятники Анне Киевской в рамках проекта "Путь королевы" уже установлены в Киеве, Кракове и Тулузе.

Французским зрителям были представлены художественные фильмы: "Дикое поле", реж. Я. Лодыгин; "Вулкан", реж. Р. Бондарчук; "Когда падают деревья", реж. М. Никитюк. Киноклассику "Лебединое озеро. Зона", реж. Ю. Ильенко представили исполнительница главной роли в фильме Людмила Ефименко и Филипп Ильенко, также сыгравший в фильме своего отца. Документальный фильм "Первая сотня", реж. Я. Пилунский, Ю.Грузинов, Ю. Шашкова вызвал сильные эмоции и даже слезы зрителей. На детском сеансе был показан фильм "11 детей из Моршина", реж. А. Непиталюк.

Петр Ващенко

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Фонд Янковского и Госкино в Париже представили "Новую волну украинского кино"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.