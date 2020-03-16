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Фонды Виктора и Елены Пинчук закупили для больниц оборудование для борьбы с коронавирусом

16 марта, 21:32

Сергей Пономаренко

Аппараты искусственной вентиляции легких помогут спасти жизни тяжелобольных

Благотворительные фонды Виктора и Елены Пинчук закупили для медицинских учреждений аппараты искусственной вентиляции легких, который помогают в случае заражения коронавирусом. Эти аппараты вскоре получат медики Волынской, Донецкой, Закарпатской, Львовской, Луганской, Одесской, Черновицкой областей, а также город Киев.

"У пациентов с коронавирусной инфекцией большой риск возникновения особо сложной формы двусторонней пневмонии легких, когда единственным спасением и шансом на жизнь может быть искусственная вентиляция легких. Поэтому именно это оборудование чрезвычайно важно в нынешней ситуации", – заявила менеджер проектов Фонда Виктора Пинчука Светлана Гавриленко.

Напомним, что Кабинет министров Украины на своем заседании 11 марта принял несколько решений, которые должны не допустить распространения в Украине коронавирусной болезни COVID-19. Среди этих решений — общенациональный карантин, который продлится три недели — с 12 марта до 3 апреля. Соответствующее заявление размещено на сайте правительства.

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Отметим, что с 14 марта в Черновицкой областной государственной администрации приняли решение объявить на территории региона режим чрезвычайной ситуации. Ряд серьезных ограничений введено и в других регионах Украины.

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помощь Пинчук коронавирус

Источник: Сегодня

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