"Формула Зеленского": на что готовы пойти у президента для мира на Донбассе

Как только Россия поймет, что ей обещали одно, а выполнять это не совсем собирались, конфликт сразу же вернется к состоянию, в котором был при Порошенко

Президенты Германии и Украины Франк-Вальтер Штайнмайер и Владимир Зеленский / Фото: Сегодня

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На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске 18 сентября Украина отказалась подписать пресловутую "формулу Штайнмайера". Хотя, по словам министра иностранных дел Вадима Пристайко, согласилась на нее 2 сентября в Берлине, где 8 часов подряд заседали внешнеполитические советники лидеров Нормандской четверки. Когда в адрес Украины со стороны России посыпались обвинения в срыве предварительных договоренностей, которые были условием (по версии Москвы) встречи лидеров Нормандской четверки, официальный Киев озвучил свою позицию: Украина не против "формулы Штайнмайера", но только после выполнения блока Минских договоренностей по безопасности. Тем временем команда Зеленского, хоть и с опозданием, все-таки озвучила подробности "формулы Зеленского", о существовании которой 16 сентября заявил Вадим Пристайко. Ранее сайт "Сегодня" уже писал, что такое "формула Штайнмайера". Сейчас мы решили разобраться, существует ли "формула Зеленского" и что она предусматривает (за основу мы взяли публичные выступления самого Владимира Зеленского, Вадима Пристайко и главы комитета ВР по иностранным делам Богдана Яременко).

Заигрывание с Москвой

Ньюсмейкером на донбасском направлении последних полторы недель стал Вадим Пристайко. Причем, многие его заявления до сих пор не подтвердил и не опроверг Офис президента. Хотя именно Владимир Зеленский дает "мандат" на переговоры главе МИДа и замглавы своего Офиса Андрею Ермаку, который у президента отвечает за коммуникацию с Москвой (по крайней мере, на этапе обмена пленными именно Андрей Ермак коммуницировал, как он говорил, с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком).

После скандальных и противоречивых заявлений Вадима Пристайко о местных выборах на всей территории Украины, включая оккупированную, и оттепели в отношениях Киева и Москвы, украинская сторона активно готовилась к встрече лидеров Нормандского формата до конца сентября. Хотя в Москве постоянно заявляли, что это нереалистично, намекая, что готовы встретиться в октябре, но лишь в случае письменного согласия Киева на "формулу Штайнмайера".

В Кремле называли это главным условием встречи лидеров Нормандской четверки и считали, что формулу должна была утвердить ТКГ на своем заседании 18 октября и передать на уровень лидеров. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма, напротив, говорил, что "формулу Штайнмайера" должны согласовать лидеры Нормандской четверки, а потом передать на уровень ТКГ.

Пока в Минске 18 сентября заседала ТКГ, в Верховной Раде на совместном заседании комитетов по евроинтеграции и иностранным делам Вадим Пристайко официально подтвердил, что 2 сентября в Берлине согласовал текст "формулы Штайнмайера": "В этот раз советники Нормандской четверки договорились о конкретном тексте, в котором написано, что закон об особом статусе вступает в силу в предварительном формате на момент проведения выборов. И окончательно этот закон вступает в силу в момент, когда ОБСЕ принимает решение, что выборы прошли в соответствии с высокими стандартами ОБСЕ".

Именно такая формулировка "формулы Штайнмайера" содержалась в письме министров иностранных дел Франции и Германии в 2016 году. Но украинская сторона на заседании ТКГ в Минске 18 сентября отказалась подписать соответствующие документы, которые, по всей видимости писали в Москве. И пока Киев официально формировал свою позицию, в Кремле активно комментировали невыполнение Украиной взятых на себя обязательств. Первым в игру вступил представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов: "Представители Киева отказались подписать "формулу Штайнмайера", то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса. Это тот самый документ, который был согласован 11 сентября политсоветниками лидеров Нормандской четверки и предложенный контактной группе для подписания".

Вечером того же дня в эфир пропагандистского политического ток-шоу на одном из российских федеральных каналов включили представителей ОРДЛО, которые присутствовали на заседании ТКГ в Минске. По их версии, 11 сентября внешнеполитические советники (Украину представлял Андрей Ермак) согласовали некий документ по "формуле Штайнмайера", который на заседании ТКГ участникам раздал спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

До сих пор Офис президента Украины не подтвердил, и не опроверг эту информацию. А позицию Киева по результатам заседания ТКГ 18 сентября прокомментировала в Facebook пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер.

То есть, Украина не против "формулы Штайнмайера" (которая, еще раз напомним, предусматривает механизм вступления в силу закона об особом статусе Донбасса), но только после выполнения безопасностных пунктов Минска. Что не устраивает Москву, для которой особый статус Донбасса – это не просто закон, срок действия которого истекает 31 декабря 2019 года, но и соответствующая норма в Конституции Украины.

"Формула Зеленского"

В четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков повторил, что условие встречи лидеров Нормандской четверки – письменное согласие с "формулой Штайнмайера". Судя по заявлениям российской стороны (Офис президента Украины этого не подтвердил и не опроверг), Киев дал устное согласие на "формулу Штайнмайера", отказавшись затем подписать соответствующие документы.

По словам экспертов, такая тактика, если мы ее правильно понимаем, чем-то напоминает тактику Владимира Зеленского перед выборами (всем все обещать, а дальше видно будет), очень быстро исчерпывается. С россиянами такие фокусы пройдут до того момента, пока они первый раз не поймут, что их пытаются обмануть или просто не выполняют то, что обещают. С этого момента окно возможностей закроется.

"Если мы хотим каким-то образом попытаться обвести россиян вокруг пальца, обещая им все, что они хотят слышать, в том числе и "формулу Штайнмайера", в надежде, что они дадут нам достичь вещей, которые можно представить, как победу (продолжение обмена пленными и наступление более надежного перемирия), то этого не случится. Как только они поймут, что им обещали одно, а выполнять это не совсем собирались, конфликт сразу же вернется к состоянию, в котором был при Порошенко. А отсыл к воле народа – плохой аргумент на переговорах с Путиным, потому что воля народа – слишком абстрактное и многозначительное понятие. Его можно трактовать как угодно. Народ проголосовал за мир, но его не ознакомили с ценой этого мира. И сейчас у нас внутри все дискуссии идут о том, на каких условиях мир приемлем, а на каких – нет. А по этому поводу народ ничего не говорил", – сказал сайту "Сегодня" ассоциированный эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко.

Пока Киев продолжал обещать, в Кремле вовремя подхватили инициативу, заполнив информпространство нужными им месседжами по "формуле Штайнмайера". Эксперты говорят, что на то могли быть свои внутренние причины. Еще в середине августа в интервью "BBC Украина" секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что готовится заседание Совета по Донбассу. Источники сайта "Сегодня" в украинских дипкругах говорят, что даты соответствующего большого заседания до сих пор нет.

"Все ждали, пока полноценно заработает новая Рада и Кабмин. Но уже готовится, как целостная стратегия по Донбассу, так и набор мер по снятию экономической блокады, выплатам пенсий, возврату Украине предприятий…", – сказал источник.

Ну а пока новая власть работает в этом направлении, сайт "Сегодня" собрал все заявления Владимира Зеленского, Вадима Пристайко и Богдана Яременко о том, как может выглядеть условный план или формула Зеленского по Донбассу. В своих спичах президент Украины неоднократно делал акцент на социально-гуманитарных проблемах. Именно этот блок Владимир Зеленский ставил первым и через него, судя по всему, пытается решить сначала безопасностный, а потом и политический аспект урегулирования.

"Формула Зеленского"

Гуманитарный блок:

- до конца ноября закончить ремонт моста в Станице Луганской;

- после успешного разведения сил в Станице Луганской, завершить разведение в Петровском и Золотом (18 сентября ТКГ не удалось согласовать сроки), после чего попытаться развести силы сразу по всей линии разграничения;

- увеличить срок въезда/выезда для получения украинской пенсии с 60 дней до 1 года;

- снятие "экономической блокады" в обмен на возврат Украине экспроприированных предприятий.

*У Зеленского не озвучивали, как будут добиваться отмены указов Путина по незаконной паспортизации, кроме как подписанием президентом Украины указа о предоставлении украинского паспорта россиянам, которых на родине преследуют по политическим убеждениям.

Безопасностный блок:

- прекращение огня;

- обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;

- вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;

- отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами;

- освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц в формате "всех на всех";

- проведение амнистии (на основе существующего или нового закона).

*У Зеленского до сих пор не озвучили позицию по очередности передачи контроля над границей.

Политический блок:

- обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей, правоохранительных органов и судов;

- выборы на оккупированном Донбассе возможны только после выполнения блока по безопасности и пройдут одновременно по всей территории Украины;

- реализация "формулы Штайнмайера": закон об особом статусе Донбасса временно вступает в силу на момент проведения выборов, и окончательно – когда ОБСЕ подтверждает, что выборы прошли в соответствии со стандартами ОБСЕ;

- в Конституцию Украины особый статус Донбасса вносить не будут.

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