Фото, которые все ненавидят: почему мы делаем селфи и в чем заключается притягательность Instagram

Раздражающие селфи-позиции, симптомы зависимости от психологов и главные фоторитуалы

Фото: Pixabay

Когда Кевин Систром создавал Instagram, он хотел дать возможность обычным людям облагораживать любительские снимки, используя фильтры. Но "украшательство" будней для многих стало настоящим стилем жизни. "Сегодня" провели собственный опрос в социальных сетях. И 78 из 100 опрошенных нами пользователей сказали, что им не нравятся снимки в Instagram из-за искусственности.

"Из-за Instagram наша жизнь стала похожа на подделку. Даже если картинка визуально красивая, она воспринимается как фальшь — например, когда человек лежит в кровати, обмотанный гирляндой. Вы подумайте, сколько пришлось пролежать в неудобной позе и непривычном для себя состоянии, чтобы сделать единственный кадр", — делится своими наблюдениями Максим, один из опрошенных нами пользователей.

Как жить, не притворяясь, и получать пользу от селфи, мы обсудили с психологами, фотографами, хейтерами и любителями.

"Чужие селфи могут не нравиться многим: на них человек создает субъективный образ, который может кардинально отличаться от того, как его воспринимают окружающие, — поясняет психолог Марина Аносова. — Так возникает конфликт между "быть" и "казаться". А когда снимок делает фотограф, это взаимодействие между двумя людьми. Образ модели в кадре кажется более объективным, потому что демонстрирует также взгляд со стороны".

Посыл. Каждое опубликованное фото подразумевает, что мы хотим получить ответ. Фото: Instagram

#правонаошибку: "Задавайте себе вопрос: зачем вам это фото?"

Культуролог Евгения Матушенко не скрывает своих чувств по отношению к селфи:

"Меня раздражает не то, что люди делают фото самих себя, а то, как они это делают. Ведь когда на снимке видно половину руки, это неэстетично. Создается впечатление, что красоту человека видит только он сам. Как правило, большинство снимков в аккаунте селфи-фотографа — однотипные. Часто человек себя принимает только с одной, "рабочей" стороны, и этой стороной всегда поворачивается к камере. Это бич молодого поколения: мы не разрешаем им развернуться к зрителю другой стороной, раскрыть все свои достоинства и недостатки. Мы не принимаем в себе эти недостатки и не даем себе право на ошибку".

Гештальт-терапевт Оксана Сидун подтверждает: селфи — это удовлетворения наших нарциссических желаний. Но считает, что даже в этом явлении можно найти пользу:

"За счет того, что вся наша жизнь перешла в онлайн, людям часто не хватает обратной связи, благодаря которой они могли бы отслеживать этапы развития своей личности. Селфи — это возможность посмотреть на себя со стороны. Иногда это даже имеет положительный эффект, но только когда человек пробует делать разные ракурсы. Благодаря этим запечатленным моментам, человек может проследить, как он меняется на протяжении времени и какие эмоции вызывает у других людей. Но стоит следить за тем, чтобы не попасть в зависимость от лайков и похвалы других. Чаще задавайте себе вопрос, зачем вам это фото: чтоб вам позавидовали или для воспоминаний?".

#эмоции или #банальность: как оригинальные фото стали типичными

Фото в прыжке — одно из самых типичных в Instagram. Идея позировать таким образом пришла в голову американскому фотографу Филиппу Халсману в 1940-х годах: он сделал серию снимков с Сальвадором Дали, Мерлин Монро и другими звездами Голливуда. Он считал, что именно в прыжке человек может выражать неподдельные эмоции и расставаться с социальными масками. И, как показали опросы, доля правды в этом есть: люди признавались, что позируют так, потому что чувствуют себя неловко перед камерой и прячут свой комплекс за размытыми в движении фото.

Но когда-то оригинальная идея быстро приелась.

"Это выглядит банально, потому что так делает каждый третий, — уверен Александр. — В реальности ради одного удачного снимка люди, как заведенные мартышки, прыгают на месте по 10—15 раз! И к последнему кадру уже не кажется, что "их переполняет счастье".

"Мне совсем не принципиально, насколько неестественно человек себя вел, чтобы сделать этот кадр, — парирует фотограф Валерия Павленко. — Очень тяжело поймать хороший кадр, особенно в динамике. И если у человека цель сделать хороший кадр именно в прыжке, то почему бы нет? Люди часто так позируют на фоне моря, как бы подчеркивая и усиливая динамику в кадре, передавая свое ощущение счастья и свободы. Для меня главное — какие эмоции вызывает снимок. Если делать фото только потому, что место красивое, однажды можно оказаться в ситуации, что ты живешь "от чекина до чекина" (отметки на месте пребывания. — Авт.).















#нарциссы и #магнолии: как выявить селфи-зависимость

Фотограф Валерия Павленко считает, что лучший способ сделать естественную фотографию — взаимодействовать с тем, что находится в кадре:

"Поэтому много девушек, фотографируясь весной возле цветов, пытаются наклонить к себе ветку с магнолиями или понюхать цветы".

Но есть те, кто не одобряет поведение посетителей ботсада.

"Ради фото сотни людей топчутся возле цветущих кустов, портят газоны, обламывают ветки и обрывают цветы, — сетует культуролог Евгения Матушенко. — Все дело в том, что мы не умеем наслаждаться красотой на расстоянии. Это требует времени и внимания. А мы тратим 10 минут, позируя для фото, а потом еще столько же — на подбор фильтра для Instagram. Но все это время мы акцентируем внимание не на цветах, а на себе — как тень упала на лицо, с какой стороны... То есть мы вроде приходим полюбоваться цветами. А сами, как Нарциссы, ходим будто с зеркалом перед носом! Мой совет: попробуйте эти 20 минут просто посмотреть на те же цветы, достопримечательности или картину да Винчи. И тогда вам не нужна будет фотография "на память": вы просто запомните этот миг, поверьте! А если нет — вас просто не вдохновляет то, что вы видите перед собой. А это первый признак, что нужно найти новые вещи, которые будут вас по-настоящему радовать. Есть, по словам психологов, ряд симптомов, которые помогают выявить, что селфи вам не во благо. Например — раздражение, когда не получается сделать идеальный снимок. Или наличие одинаковых селфи (в плане поз или планов), продублированных во всех социальных сетях. Или когда в телефоне своих фотографий намного больше, чем фото кота, ребенка, друзей и всего вместе взятого".

Любительница селфи Наталья Демская делится тем, как съемка самой себя стала частью ее жизни.

"Мне просто сделать селфи потому, что я уверена: другим людям просто все равно, как я получусь в кадре, — говорит героиня. — Благодаря фронтальной камере я уверена, что кадр будет хорошим! Мы с мужем открыли для себя селфи-палку, когда стали путешествовать, ведь в поездках не хочется доверять свой телефон незнакомым людям. Я часто публикую селфи, потому что у мам в декрете достаточно однотипный образ жизни, так что даже нарощенные ресницы — это уже событие! Благодаря Instagram я могу просмотреть, что происходило у меня на неделе. И оказывается, что среди рутины были приятные моменты, которыми даже захотелось поделиться".

Цена фото. 300 тыс. подписчиков за 2 недели. Фото: angela_nikolau

#репиты: погоня за свежей идеей для снимка

За первые 7 лет в Instagram было опубликовано около 40 млрд фото. Естественно, не каждое отличается оригинальностью. Сейчас в сети есть аккаунты, которые нарочно собирают "репиты" — фотографии, на которых ракурсы и композиции дублируются. Самые популярные фото — из иллюминатора самолета, с чашкой в руке, когда женщина тянет за руку мужчину, и фото еды. Но есть умельцы, которые даже фото с животными или селфи в зеркале сделали оригинальными.









Напомним, ранее новости "Сегодня" не раз сообщали о том, как дети травмируются, пытаясь сделать оригинальное селфи. Так недавно в Одессе 17-летняя девушка получила ожоги 65% тела после удара током на крыше вагона товарного поезда.

Ранее в Кропивницком 14-летний парень взобрался на крышу поезда, чтобы сделать фото, получил удар током, и оказался в реанимации. Стас выжил только потому, что не коснулся провода. Удар он получил через воздух, предполагают работники станции.

Также сообщалось, что погиб молодой зацепер, делавший селфи на крыше электрички. Кроме того, мы писали, что в Киеве пьяная учительница делала селфи и выпала из окна заброшенного дома.

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