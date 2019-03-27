Фотошоп, воровство и "самолет с мертвецами": главные фейки Кремля о гибели MH17 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ba2/304/5c9ba2304c68a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ba2/304/5c9ba2304c68a.jpg 2019-03-27T19:12:00+02:00 Украина Несмотря на все доказательства виновности российской стороны, в РФ продолжают упорно перекладывать вину на Украину

В среду, 27 марта, стало известно, что между Нидерландами, Австралией и Россией состоялась первая встреча, на которой обсуждалась ответственность Кремля за крушение Boeing 777 на украинском Донбассе в 2014 году. Три стороны впервые обсуждали ответственность Кремля за крушение рейса MH17 под Грабово. Как пишет NOS, об этом стало известно на совместной пресс-конференции министров иностранных дел Австралии и Нидерландов Мэрис Пейн и Стефа Блока в Сиднее, при этом точная дата и место переговоров не сообщались.

Напомним, что "Боинг-777" авиакомпании "Малазийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года на Донбассе на территории, захваченной боевиками. На борту лайнера находились 298 человек из десяти стран мира: 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Позиция Украины все эти годы оставалась неизменной: в катастрофе виновата российская сторона. Эта позиция подтверждается выводами международных экспертиз. Так, экспертно-журналистская группа Bellingcat заявила в октябре 2017 года, что самолет, выполнявший рейс МН17, был сбит в небе над Донбассом российским зенитным ракетным комплексом "Бук". Через два месяца разведка Британии подтвердила, что именно Россия ответственна за крушение "Боинга".

"Россия ведет информационную войну в массовом масштабе... Первым примером была интенсивная попытка пропаганды, чтобы убедить мир в том, что Россия не несет ответственности за сбивание полета (Малазийские авиалинии) MH-17 (и это абсолютная ложь: мы знаем, что российские военные поставляли и впоследствии возобновили ракетно пусковой завод)", – сообщается в докладе комитета британского парламента по разведке и безопасности.

Давайте вспомним, какие фейки использовала все это время российская пропаганда, чтобы переложить ответственность за случившееся на украинскую сторону.

Сбили украинский самолет

Пока не разобрались, какой именно борт был сбит, сепаратисты пребывали в полной уверенности, что подбили украинский самолет. Мало того: буквально в первые часы после трагедии лидер боевиков Игорь Гиркин (Стрелков) лично похвастался в соцсетях 17 июля 2014 года о сбитом самолете, чем фактически взял ответственность на себя: "Мы предупреждали не летать в нашем небе".

"В районе Тореза только что сбили самолет Ан-26, он валяется где-то за шахтой "Прогресс", – сообщил Гиркин.

Правда, лидер боевиков перепутал пассажирский лайнер с украинским самолетом Ан-26.

При этом в антитеррористическом центре утверждали, что авиация сил АТО в четверг 17 июля в воздух не поднималась. "Сегодня авиация сил АТО вообще не поднималась в воздух – ни вертолеты, ни самолеты, ни истребители", – сообщил в тот день руководитель группы информирования об АТО Владислав Селезнев.

Конечно же, со временем сам Игорь Гиркин (Стрелков) стал все отрицать, утверждая, что "сбивать нам было нечем".

Испанский диспетчер

"Испанский диспетчер Карлос, который вел Boeing-777, рассказал в своем микроблоге в Twitter, что за несколько минут перед тем, как лайнер исчез с радаров, рядом с ним были замечены два украинских истребителя" — так начиналась новость российских СМИ от 17 июля 2014 года.

Редакторов российских изданий не остановил даже тот простой факт, что, согласно законам Украины, иностранные граждане не могут служить диспетчерами.

Впрочем, через некоторое время аккаунт "испанского диспетчера" был заблокирован. Но позднее таинственный Карлос всплыл на ТВ: его лицо показали в эфире испанского подразделения канала Russia Today.

Только в марте 2018 года журналисты нашли человека, сыгравшего роль "испанского диспетчера" для российских камер после крушения малазийского "Боинга".

Человек, который представлялся "испанским диспетчером" и рассказывал об украинском следе в гибели рейса MH17 на Донбассе в эфире российских телеканалов, заявил, что получил 48 тысяч долларов за эту "роль". Об этом сообщает "Радио Свобода", проведя расследование вместе с группой румынских журналистов из группы RISE Project. Авторы расследования нашли Санчеса и пообщались с ним в WhatsApp.

"Диспетчер Карлос", который якобы работал в киевском аэропорту Борисполь и писал в Twitter под псевдонимом spainbuca о том, что украинские самолеты преследовали малазийский Boeing, оказался человеком по имени Хосе Кароса Барриос Санчес. Он имеет судимости в Испании и был арестован в Румынии за мошенничество", – говорится в результатах расследования.

Также Санчес заверил, что может предоставить доказательства, подтверждающие связь россиян с учетной записью @spainbuca в твиттере, а также банковские данные и записи разговоров с работниками Russia Today. Однако расследователи так и не получили этих доказательств. В RT, в свою очередь, рассказали, что никогда не осуществляли такие платежи.

Забавно, что к концу 2014 года аккаунт "испанского диспетчера" вновь заработал, вот только вести его стала некая Людмила Лопатышкина. Как и "испанский диспетчер Карлос", она боролась с украинской "хунтой" и ретвитила прокремлевские аккаунты, перемежая это с бессмысленными твитами, что свидетельствовало о том, что госпожа Лопатышкина — робот. Позднее и этот аккаунт был заблокирован.

Самолет мертвецов

Самое нелепое объяснение дал тот же Игорь Гиркин (Стрелков), который заявил 18 июля 2014 года в интервью газете "Московский комсомолец", что часть погибших в результате авиакатастрофы были мертвы еще до падения самолета.

"По данным людей, которые собирали трупы, значительная часть трупов — "несвежая" — люди умерли до нескольких суток тому назад. Просто буквально сейчас беседовал с двумя людьми, лично собиравшими трупы сразу после падения (оба – из Шахтерска и прибыли на место менее чем через полчаса после катастрофы). С их слов и пишу. Они подчеркнули, что множество трупов оказались "совсем бескровные" – как будто кровь свернулась задолго до катастрофы. Также отмечали и сильнейший трупный запах, отмеченный многими местными жителями – такого запаха в любую погоду за полчаса образоваться не могло, а погода вчера была пасмурная, не слишком жаркая", – заявил лидер боевиков, отметив при этом, что пилоты были живые.

Как говорится, без комментариев.

Чей "Бук"?

21 июля российские государственные телеканалы заявили о том, что, согласно данным российских военных, группировка украинских зенитных комплексов "Бук" накануне трагедии появилась в Донецкой области. Правда, вскоре после авиакатастрофы куда-то исчезла.

"Кроме того, в момент крушения на одном эшелоне с лайнером находился еще один объект – украинский Су-25", – отметил ведущий откровенно прокремлевских "Вестей", ссылаясь на данные минобороны.

Российских пропагандистов опровергли специалисты из экспертно-журналистской группы Bellingcat, которые заявили: нет сомнений в том, что самолет МН17 сбил российский "Бук".

Группа расследователей отметила, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой доказательства, совпадают с тем, что видно на правом борту "Бука 332", который был обнаружен в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

"После сегодняшнего дня, когда было опубликовано девятое доказательство присутствия на Востоке Украины установки, принадлежала Вооруженным силам Российской Федерации, никаких сомнений в этом быть не может", – говорится в сообщении Bellingcat.

Отфотошопленная сенсация

В ноябре 2014 года российский "Первый канал" показал в эфире программы "Однако" "сенсационный снимок со спутника", на котором якобы украинский истребитель МиГ-29 ведет огонь по Boeing.

"В распоряжении "Первого канала" оказался сенсационный снимок, предположительно сделанный иностранным спутником-шпионом в последние секунды полета малайзийского "Боинга" над Украиной. Снимок, на котором отчетливо виден пуск ракеты из-под левого крыла истребителя точно в кабину пилотов, прилагался к электронному письму. По местности, погодным условиям, размерности самолетов снимок полностью соответствует обстоятельствам катастрофы", – заявил ведущий программы Михаил Леонтьев.

Вечером того же дня похожий сюжет с "фотодоказательствами" уничтожения самолета истребителем появился в эфире телеканала "Россия" – всего эту фальшивку опубликовали порядка десятка изданий, и только "Московский комсомолец" удалил потом скандальную публикацию.

Ведущий Михаил Леонтьев особо подчеркнул, что был проведен детальный анализ этого снимка и никаких признаков подделки обнаружено не было. В свою очередь, в Bellingcat установили, что предоставленные "фотографии" – это коллаж Google- и Яндекс-карт, а также наложенные на них отредактированные изображения самолетов.

Этот фейк высмеял даже одиозный прокремлевский блогер Илья Варламов, который детально разобрал в своем Живом журнале, как именно была смонтирована злосчастная фотография.

"При детальном рассмотрении выяснилось, что это очень грубо слепленная в фотошопе фальшивка, откопанная редакторами первого канала на форуме, где обсуждают заговоры", – писал Варламов.

Любопытно, что российская сторона впоследствии обвиняла в использовании фотошопа иностранных экспертов.

Так, в мае 2018 года в Минобороны РФ были возмущены тем, что обвинения по MH17 высосаны из пальца: мол, голландское следствие якобы делает выводы за счет использования изображений, взятых только из социальных сетей. Также военные РФ высказали полную уверенность в том, что эти снимки и видео были обработаны с помощью компьютера.

Банальное воровство

17 сентября 2018 года Российское военное ведомство заявило, что видео, которые предоставила голландская следственная группа в качестве доказательства причастности российского зенитно-ракетного комплекса "Бук" к уничтожению МН17 – это фальшивка. На видео зафиксировано передвижение комплекса по территории Украины, неподконтрольной Киеву.

TWITTER— Eliot Higgins (@EliotHiggins) September 17, 2018

Так, в Кремле заявили, что предоставленное видео – это "анимация, сделанная на основе одиночной фотографии". В свою очередь, Bellingcat обвинил Россию в распространении фейков. По словам основателя Bellingcat Элиота Хиггинса, российские военные не учли, что передвижение "Бука", попавшее на видео, было также заснято спутником.

"Наилучшая часть пресс-конференции в Министерстве обороны России по MH17 состояла в том, что они представили этот действительно плохо сделанный видеоклип в качестве доказательства того, как легко можно сфальсифицировать видео с Буком", – подчеркнул Хиггинс.

Кроме того, по его словам, российское министерство использовало ошибку в фотографии, которую ранее предоставила следственная группа, чтобы ложно обвинить ее членов в подделке кадра.

Впрочем, российская сторона не ограничилась ложью и попыталась украсть документы по расследованию MH17. Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила 4 октября 2018 года, что российская разведка попыталась украсть документы следственной группы о расследовании крушения "Боинга", но была разоблачена.

"Мы осознавали заинтересованность российских спецслужб в этом расследовании и приняли соответствующие меры", – сказала Бейлевелд.

По ее словам, нидерландские власти пристально следят за этой ситуацией.