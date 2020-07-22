Франция построит для Украины патрульные катера: детали контракта

Украина подписала с французской компанией ОСЕА контракт на строительство патрульных пограничных катеров для Министерства внутренних дел. Церемония подписания прошла в Николаеве на территории судостроительно-судоремонтного завода "Нибулон". Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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"Сегодня мы закладываем первые патрульные катера для Государственной пограничной службы Украины. Подписан контракт с французской компанией ОСЕА", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Компания ОСЕА выбрала партнером завод "Нибулон".

"Наши корабли будут называться "корабли компании ОСЕА-Нибулон". В рамках реализации этого проекта Украина получит современные корабли для защиты государственной границы, получит современные технологии в строительстве кораблей. Что в дальнейшем позволит нам самостоятельно обслуживать корабли и развивать собственное производство", - сказал министр.

По словам Арсена Авакова, проект предусматривает в течение трех лет строительство и получение Госпогранслужбой Украины 20 современных патрульных катеров.

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"Принято решение Кабинета министров, и Министерство финансов быстро сделает для нас необходимые финансовые расчеты", – добавил министр.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что это большой, интересный, трехсторонний контракт.

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"Считаю, что это правильный проект с развитием производства на наших местных мощностях, с созданием новых рабочих мест, поэтому мы должны приложить максимум усилий, чтобы этот контракт с нашими французскими партнерами в части государственно-частного партнерства состоялся и реализовался", – сказал он.

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Напомним, по условиям рамочного межправительственного соглашения, подписанного в Париже 19 ноября 2019 года министрами внутренних дел Украины и Франции, четверть заказа будет выполнена отечественным судостроительным предприятием по французским технологиям.

Соглашение было ратифицировано Верховной Радой Украины 4 марта 2020 года. Оно предусматривает кредитование правительством Франции и ведущими европейскими банками строительства кораблей на сумму 136,5 млн евро.

Катера для Госпогранслужбы Видео: Пресс-служба МВД

Французская компания ОСЕА выбрала украинским партнером судостроительное предприятие "Нибулон". Оно построит каждое четвертое из двадцати – то есть всего пять судов проекта FPB 98 MKI. Это маневренный патрульный корабль длиной 32 метра из легкого алюминия, который развивает скорость до 30 узлов с дальностью плавания 1200 морских миль малой осадкой для плавания на мелководье. Каждое судно будет оснащено современными системами оптико-электронного наблюдения, RIB-лодками для смотровых групп пограничников, а также отечественным вооружением: артиллерийской установкой и пулеметами.

Они будут использоваться для охраны государственной границы на воде, операций наблюдения, надзора и контроля, поисково-спасательных операций и противодействия диверсионно-разведывательным группам.

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