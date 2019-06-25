ФСБ предъявила украинским морякам обвинения: что вменяют пленным
24 военнопленным морякам грозит до шести лет лишения свободы за якобы незаконное пересечение российской границы
Вслед за взятым в плен капитаном второго ранга с катера "Бердянск" Денисом Гриценко российские работники ФСБ провели незаконные следственные действия в отношении двух военнопленных украинских моряков – мичмана с буксира "Яны Капу" Юрия Будзыло и капитана ракетного катера "Никополь" Богдана Небылицы.
Об этом 25 июня сообщили их адвокаты – Айдер Азаматов и Эмиль Курбединов соответственно.
По словам Азаматова, защиту Будзыло ознакомили с заключением экспертов, предъявили обвинение в совершении преступления по ч.3, ст.322 УК РФ ("Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору либо с применением насилия или с угрозой его применения") и ознакомили с другими процессуальными документами.
Российское законодательство предполагает за это нарушение наказание в виде до шести лет лишения свободы.
В свою очередь, моряк отказался признавать вину в инкриминируемом ему преступлении и напомнил, что является военнопленным, в соответствии с чем потребовал применять в отношении него и остальных моряков Женевскую конвенцию.
Оба пленных моряка находятся в нормальном расположении духа и психологическом состоянии.
Напомним, что в рамках серии передач "Своих не бросаем" "Сегодня" общались с родными капитана Богдана Небылицы и его кумиром - вратарем футбольного клуба "Шахтер" Андреем Пятовым, который поддержал Богдана и других моряков.
Мы также писали, что 24 апреля Юрий Будзыло встретил в московском СИЗО "Лефортово" свой 46-ой день рождения.
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