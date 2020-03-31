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  1. Последние новости Украины

ФСБ пыталась завербовать высокопоставленного офицера ВМС Украины: что известно

31 марта, 23:31

Елена Вус

Военный имел доступ к секретной информации особо-важного характера в сфере обороны

Военная контрразведка Службы безопасности блокировала попытки вербовки российской ФСБ высокопоставленного военнослужащего Военно-морских сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что военный на постоянной основе контактировал с экс-сотрудниками СБУ, которые сейчас являются действующими кадровыми сотрудниками ФСБ РФ – Андреем Гапоненко, Петром Зимой и Дмитрием Пилипченко. Общение происходило во время личных встреч на территории временно оккупированного Крыма, а также по телефону.

"Во время этих контактов представители ФСБ РФ узнавали у военного информацию о морально-психологическом состоянии украинских военных моряков, уровень их финансового и материального обеспечения, а также касательно конкретных должностных лиц командования ВМС ВС Украины", – говорится в сообщении.

Видео: СБУ

В СБУ отметили, что во время аннексии Крыма в марте 2014 году предатели предложили украинскому офицеру содействовать в захвате Академии ВМС ВСУ в Севастополе, военный отказался. Позже его назначили заместителем командующего ВМС ВСУ. Военный получил доступ к секретной информации особо-важного характера в сфере обороны.

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"В результате проведенных военной контрразведкой СБУ мероприятий не допущено совершение чиновником высокого ранга ВМС ВСУ особо тяжкого преступления и выявлено потенциальные негативные последствия для национальной безопасности. Принимается решение об отмене военнослужащему допуска к государственной тайне и увольнения с военной службы", – отметили в СБУ.

В свою очередь, ВМС Украины отрицают контакты своего офицера с ФСБ.

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Секретная информация офицером Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, которого уличили в общении с представителями ФСБ РФ, не передавалась. Сейчас продолжается служебная проверка.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

"Как указывается в официальном сообщении СБУ, секретная информация офицером Военно-морских сил ВС Украины не передавалась. Данный военнослужащий не занимает должность заместителя командующего ВМС ВС Украины. Командующим Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины назначена служебная проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие решения", - говорится в сообщении.

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила попытку Федеральной службы безопасности России завербовать жителя Мариуполя для "конфиденциального сотрудничества" в пользу россиян.

Также СБУ разоблачила вербовку российскими спецслужбами жен офицеров украинской армии. Российская спецслужба вместе с боевиками запугивали женщин и требовали от них "слива" военной информации.

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СБУ ФСБ офицер вербовка ВМС Украины ФСБ РФ

Источник: Сегодня

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