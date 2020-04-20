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  1. Последние новости Украины

ФСБ следит за украинцами через российские соцсети — эксперты

20 апреля, 05:00

Анастасия Ищенко

Эксперты уверены, если российские соцсети будут доступны в Украине, массовой миграции туда не произойдет

В мае 2020 года в Украине истекает срок блокировки российских социальных сетей. Ранее в правительстве говорили, что запрет продлят, но в сложившейся ситуации вопрос немного отошел на второй план. Эксперты рассказали, почему возвращать российские социальные сети в Украину очень опасно.

Евгений Магда, руководитель Института мировой политики, отметил, что использование российских соцсетей – это все равно что во время пандемии коронавируса не мыть руки, чихать, плеваться на улице и игнорировать любые правила гигиены.

"Одно из главных последствий запрета российских соцсетей в Украине — это слом стереотипов. Многие люди в Украине, которые работали на различных офисных должностях, годами привыкли, что они приходили, включали компьютер и заходили в "Одноклассники" или "ВКонтакте". Где-то около 4 миллионов граждан так или иначе отказались от этой привычки", — говорит Магда.

Если российские социальные сети вернутся в Украину, это позволит ФСБ собирать всю необходимую информацию и использовать ее против украинцев. Эксперты единогласно отмечают, что российские соцсети Украине не нужны, да и сама Украина уже давно научилась спокойно без них обходиться.

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Михаил Макарук, спикер сообщества "InformNapalm", отметил, что даже если российские соцсети будут доступны в Украине, массовой миграции туда не произойдет.

"Основные рынки были перепрофилированы, в том числе рынки контекстной рекламы и заказы компаний, которые связаны с СММ-менеджментом. Кроме того, украинский рынок за последнее время перепрофилировался. Его больше не интересует российский рынок или рынки Средней Азии. Не стоит забывать, что профильная покупная аудитория находится в диапазоне от 19 до 45 лет. Аудитория "ВКонтакте", которую они называют целевой для рекламодателей, — от 9 до 16 лет, "Одноклассников" – 47+. Т. е. в целевую аудиторию рекламодателей они не попадают", — говорит Макарук.

Бывший народный депутат Борислав Береза подытожил, что массовой миграции не будет, а основная опасность в том, что "ВКонтакте" сможет использовать молодежь для программирования на будущее.

Более подробно читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Российские соцсети в Украине: в чем опасность".

А тем временем одна из самых популярных соцсетей отказывается от публичной статистики лайков:

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Источник: Сегодня

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