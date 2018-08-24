Футбольный матч длиной в сутки и тысяча игроков: в Черкассах установили необычный рекорд

В честь 27-й годовщины Независимости Украины в Черкассах решили установить необычный рекорд – там был сыгран футбольный матч продолжительность в одни сутки, в котором приняли участие около тысячи человек.

Играют две команды, но участники все время меняются. Никаких ограничений для игроков организаторы не делали. После – рекорд официально зарегистрируют представители Книги рекордов Украины. Первый гол уже на 15-й минуте встречи чиновникам мэрии забили воспитанники спортивных школ.

"Решили на собственном примере доказать, что женщины могут наравне с мужчинами соревноваться в футбол, это очень интересно, это празднично", – говорит участница футбольного матча Олена Листопад-Кононенко.

"Этот рекорд сплотит, я считаю, Черкассы, потому что у нас много заявок, мы ожидаем, что всего в футбольном матче примет участие около тысячи человек", – заявил соорганизатор акции и директор коммунального предприятия "Центральный стадион" Юрий Гончаров

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, какие рекорды поставили украинцы в июле: тату, самая большая семья и божьи коровки. Наши соотечественники ставили достижения в воздухе, воде и коллекционировании.

Также сообщалось, что восьмилетняя украинка установила необычный рекорд.