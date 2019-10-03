Гарний старт: в роботизованих аптеках почалась акція "Крути колеса від цінового стресу"

Восени хочеться подорожувати, насолоджуватись змінами природи та тримати бюджет під контролем. Роботизовані аптеки України запустили акцію "Крути колеса від цінового стресу"*.

Жителі великих і малих міст, які завітають за покупками у аптеки під брендами "Благодія" "Аптека Шар@", "Аптека АНЦ" та "Аптека Копійка", можуть придбати потрібні товари та заощадити до 25% коштів. У списку продуктів зі знижками не випадково опинились лікарські засоби, дієтичні добавки, медичні вироби тощо. Про повний перелік акційних пропозицій можна запитати у провізора роботизованої аптеки.

Акція почалась 01 жовтня 2019 року. Вона діє на території всієї України. Пропонує зниження вартості популярних товарів до 25%. Допомагає робити покупки за вигіднішими цінами до 30 листопада поточного року включно.

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Довгий знижковий сезон, великий асортимент товарів, швидке обслуговування за допомогою PharmBot – це головні можливості роботизованих аптек. Можна зробити попереднє замовлення товарів телефоном довідки 5900, а потім забрати покупку в місці продажу. А ще доступна можливість отримати загальну інформацію про потрібну продукцію, не виходячи з дому.

Сьогодні роботизовані аптеки відвідують, щоб здійснити покупки для всієї родини та познайомитись з помічником PharmBot. Впродовж двох місяців там діє акція "Крути колеса від цінового стресу". Встигніть придбати потрібні товари, заплативши до 25% менше. Не відкладайте на завтра покупки, які можна зробити сьогодні!

Роботизовані аптеки пропонують товари для малюків, дієтичні добавки, лікарські засоби та багато іншого. Товари на полицях шукає PharmBot, який виконує це завдання за 7 секунд. Завітайте в роботизовану аптеку, щоб заощадити гроші та зберегти дорогоцінний час.

Нагадуємо, що можливість придбати товари зі знижками до чверті ціни закінчується 30 листопада 2019 року.

* Інформацію про ціну на товар до і після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток, знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 25%.

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