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Гарний старт: в роботизованих аптеках почалась акція "Крути колеса від цінового стресу"

3 октября, 13:48

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Довгий знижковий сезон, великий асортимент товарів, швидке обслуговування за допомогою PharmBot – це головні можливості роботизованих аптек

Восени хочеться подорожувати, насолоджуватись змінами природи та тримати бюджет під контролем. Роботизовані аптеки України запустили акцію "Крути колеса від цінового стресу"*.

Жителі великих і малих міст, які завітають за покупками у аптеки під брендами "Благодія" "Аптека Шар@", "Аптека АНЦ" та "Аптека Копійка", можуть придбати потрібні товари та заощадити до 25% коштів. У списку продуктів зі знижками не випадково опинились лікарські засоби, дієтичні добавки, медичні вироби тощо. Про повний перелік акційних пропозицій можна запитати у провізора роботизованої аптеки.

Акція почалась 01 жовтня 2019 року. Вона діє на території всієї України. Пропонує зниження вартості популярних товарів до 25%. Допомагає робити покупки за вигіднішими цінами до 30 листопада поточного року включно.

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Довгий знижковий сезон, великий асортимент товарів, швидке обслуговування за допомогою PharmBot – це головні можливості роботизованих аптек. Можна зробити попереднє замовлення товарів телефоном довідки 5900, а потім забрати покупку в місці продажу. А ще доступна можливість отримати загальну інформацію про потрібну продукцію, не виходячи з дому.

Сьогодні роботизовані аптеки відвідують, щоб здійснити покупки для всієї родини та познайомитись з помічником PharmBot. Впродовж двох місяців там діє акція "Крути колеса від цінового стресу". Встигніть придбати потрібні товари, заплативши до 25% менше. Не відкладайте на завтра покупки, які можна зробити сьогодні!

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Роботизовані аптеки пропонують товари для малюків, дієтичні добавки, лікарські засоби та багато іншого. Товари на полицях шукає PharmBot, який виконує це завдання за 7 секунд. Завітайте в роботизовану аптеку, щоб заощадити гроші та зберегти дорогоцінний час.

Нагадуємо, що можливість придбати товари зі знижками до чверті ціни закінчується 30 листопада 2019 року.

* Інформацію про ціну на товар до і після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток, знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 25%.

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